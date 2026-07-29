Nie żyje słynny Dyciak z "07, zgłoś się"! Niedawno obchodził 50-lecie pracy artystycznej. Henryk Gęsikowski miał 74 lata

Informacja o śmierci Henryka Gęsikowskiego pojawiła się na facebookowej stronie Teatru Polskiego w Szczecinie. Instytucja pożegnała aktora wzruszającym wpisem, składając jednocześnie kondolencje jego rodzinie i bliskim.

"Bardzo smutna wiadomość"

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł aktor, który przez kilka lat pracował w naszym teatrze, Henryk Gęsikowski. Henryk Gęsikowski (ur. 2 listopada 1951 roku w Złotoryi) w 1974 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem Państwowych Teatrów Dramatycznych w latach 1974 – 1976, a po ich reorganizacji - Teatru Współczesnego. W Teatrze Polskim zatrudniony był jeszcze w latach 1983 – 1986.Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

- przekazał Teatr Polski w Szczecinie na Facebooku.

Henryk Gęsikowski zmarł w środę, 29 lipca. Miał 74 lata. Jak dotąd nie podano oficjalnej przyczyny jego śmierci.

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Henryk Gęsikowski grał w serialu "07 zgłoś się"

Henryk Gęsikowski zagrał w filmach "Ballada o ścinaniu drzewa”, "Zapis zbrodni", "Taxi A" oraz "Miasto nocą". Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki występowi w kultowym serialu "07 zgłoś się". Zagrał tu znaną postać przestępcy Dyciaka!

Henryk Gęsikowski urodził się 2 listopada 1951 roku w Złotoryi. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a po studiach na stałe związał swoje życie zawodowe ze Szczecinem.

Zagrał ponad 100 ról teatralnych

Karierę Henryk Gęsikowski rozpoczynał w Państwowych Teatrach Dramatycznych, później występował również w Teatrze Współczesnym i Teatrze Polskim. W trakcie wieloletniej działalności artystycznej stworzył ponad sto ról teatralnych i zyskał opinię jednego z najbardziej cenionych aktorów szczecińskiej sceny.

Nie ograniczał się jednak wyłącznie do aktorstwa. W 1989 roku został kierownikiem artystycznym Teatru Krypta w Zamku Książąt Pomorskich, kierował także Domem Kultury Środowisk Twórczych "Klub 13 Muz". Był również twórcą Teatru Otwartego – pierwszego prywatnego teatru w Szczecinie.

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