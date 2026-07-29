Córka Crawford i syn Gere'a spotkali się na planie. Ich rodzice byli jedną z najgorętszych par Hollywood!

Cindy Crawford i Richard Gere: Ponad trzydzieści lat po rozwodzie ich dzieci spotkały się na planie

Hollywood to rodzinny biznes. Dzieci gwiazd show-biznesu bardziej niż chętnie idą w ślady znanych rodziców. Niektórzy rzeczywiście odziedziczyli po nich talent, inni robią karierę na głośnym nazwisku. Od kilku lat na światowych wybiegach i czerwonych dywanach bryluje Kaia Gerber (24 l.), która jest niemal kopią swojej mamy - Cindy Crawford (60 l.).

Córka ikony modelingu miała zaledwie dziesięć lat, gdy wystąpiła w pierwszej kampanii reklamowej. Pięć lat później zadebiutowała na dużym ekranie, a od 2017 roku regularnie pojawia się na pokazach mody. O Gerber robiło się głośno nie tylko za sprawą zjawiskowej urody, ale również życia miłosnego. Młoda modelka spotykała się m.in. z Austinem Butlerem (34 l.) oraz Jacobem Elordim (29 l.).

Kaia Gerber promuje obecnie serial "The Shards", w którym zagrała jedną z głównych ról. Na uroczystej premierze pozowała obok Homera Gere'a (26 l.). Ich wspólne wyjście wywołało ogromne zamieszanie. Wszystko przez przeszłość ich rodziców. W latach 90. Cindy Crawford i Richard Gere (76 l.) tworzyli jedno z najpiękniejszych małżeństw w Hollywood.

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Cindy Crawford i Richard Gere: Dlaczego się rozstali?

Supermodelka i starszy o siedemnaście lat aktor poznali się w 1987 roku, a niecałe cztery lata później pobrali się w Las Vegas. Szybko stali się ulubieńcami prasy. W latach 90. byli na szczycie swoich karier, przez co rzadko bywali razem. Z czasem zaczęli coraz mocniej odczuwać znaczną różnicę wieku. Po czterech latach małżeństwa wzięli rozwód.

W 1998 roku Cindy Crawford poślubiła biznesmena Rande Gerbera, z którym założyła rodzinę i do dziś tworzą solidny związek. Oprócz Kai mają jeszcze syna Presleya (ur. 1999). Z kolei Richard Gere żenił się jeszcze dwa razy. Z drugą żoną Carey Lowell (65 l.) doczekał się syna Homera. To małżeństwo również zakończyło się rozwodem. W 2018 roku poślubił młodszą o ponad 30 lat aktywistkę Alejandrę Silvę (43 l.), z którą wychowuje dwóch małych synów.

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