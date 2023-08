Nic się nie zmieniła przez 31 lat! Cindy Crawford odtworzyła TĘ reklamę

Cindy Crawford w kultowym stroju z lat dziewięćdziesiątych! Nawiązała do kultowej reklamy Pepsi. Dobrze wygląda?

Cindy Crawford (57 l.) to jedna z najpiękniejszych modelek wszech czasów. Razem z Heidi Klum czy Heleną Christensen były grupą kultowych gwiazd wybiegów lat dziewięćdziesiątych. Moda na lata dziewięćdziesiąte wraca, a ta na Cindy Crawford czy Heidi Klum nigdy nie przeminęła! Jednak wszystko wskazuje na to, że można mówić o wielkim powrocie Cindy Crawford na szczyty sławy. Modelka zaczęła intensywnie kusić fotkami na Instagramie, a teraz postanowiła wrócić do przeszłości w wielkim stylu. Gwiazda nawiązała do kultowej reklamy Pepsi z 1992 roku, w której wystąpiła. W nowym teledysku do piosenki "One Margarita" będącej hitem TikToka Cindy Crawford ubrana jest tak samo, jak w słynnej reklamie 31 lat temu! Cindy przyjeżdża do klubu flamenco El Cid i prosi barmana o Margaritę, a on podaje jej drinka. Modelka wychyla go tak samo kusząco, jak niegdyś Pepsi!

Cindy Crawford. Kariera, mężowie i dzieci

Czyżby gwiazda była jeszcze piękniejsza, niż 30 lat temu? Cindy Crawford to jedna z najsławniejszych top modelek w dziejach. W latach 90. XX wieku była ikoną popkultury. Dwukrotnie znalazła się w gronie 50 najpiękniejszych osób wybieranych przez magazyn "People", a w 1995 roku Forbes uznał ją za najbogatszą modelkę na świecie. Od 191 do 1995 roku była żoną Richarda Gere'a, a od 1998 jest małżoinką Rade Gerbera. Mają dwójkę dorosłych dzieci, Kaię i Presleya. Kaia została sławną modelką, Presley również pracuje jako model.

Sonda Reklamy przed seansem w kinach Nie męczą mnie Specjalnie spóźniam się do kina, aby uniknąć reklam Reklamy strasznie mnie irytują

Cindy Crawford recreates iconic 1992 Pepsi ad in music video for X-rated TikTok song ‘One Margarita’ https://t.co/WPggQeH3Nu pic.twitter.com/CuX1hAIwLf— Page Six (@PageSix) July 31, 2023

QUIZ. Czy znasz stare polskie reklamy? Masz małe szanse na 10/10! Pytanie 1 z 10 Jaki produkt reklamowano "z pewną taką nieśmiałością"? Dezodorant Podpaski Viagrę Dalej