Tak wygląda Heidi Klum na zdjęciach bez retuszu! Aż trudno uwierzyć

Fotografowie przyłapali Heidi Klum z mężem na plaży! Widać, jak naprawdę wygląda modelka. Instagram vs rzeczywistość

Heidi Klum (50 l.) to niekwestionowana królowa Instagrama. Rozmiłowana w mediach społecznościowych niemiecka top modelka i gwiazda telewizji niemal każdego dnia pokazuje ponad 11 milionom obserwatorów seksowne fotki, często w bardzo skąpych kreacjach. Wszystkim zawsze aż dech zapiera z wrażenia, bo Heidi Klum wygląda zawsze na o połowę młodszą, niż jest. Ale niekiedy Instagram nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Bywa, że jakaś internetowa piękność bez wirtualnych filtrów prezentuje się... nieco mniej spektakularnie. Jak jest z Heidi? Teraz poznaliśmy prawdę! Top modelka została przyłapana na romantycznych włoskich wakacjach ze swoim młodszym o 16 lat mężem Tomem Kaulitzem (34 l.). Królowa Instagrama tym razem była widoczna na żywo, jak na dłoni, bez retuszu. Wyglądała tak samo zachwycająco, jak w internecie! Takiej bogini żadne filtry nie są potrzebne.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

Sonda Czy małżeństwo Heidi Klum i Toma Kaulitza przetrwa? Tak. Heidi w końcu znalazła mężczyznę swojego życia Nie. Związek przy tak dużej różnicy wieku jest skazany na porażkę

Heidi Klum, 50, stuns in a string bikini while kissing husband Tom Kaulitz on the beach https://t.co/Gr43XTpsI9 pic.twitter.com/5eaGRMaDXH— Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2023

QUIZ. Polskie wakacyjne potwory i inne stwory! Pamiętasz te szokujące historie? Pytanie 1 z 10 Podczas wakacji 2018 nawet detektyw Rutkowski poszukiwał ogromnego pytona tygrysiego nad Wisłą, ale gad do dziś jest nieuchwytny. Jakie były ślady obecności stwora pod Warszawą? Wielka wylinka Rozbite jaja węży Opowieść przerażonego kajakarza Dalej