Oto królowa Instagrama! Kwota, którą Kylie Jenner zarabia za jeden post zwala z nóg

Kylie Jenner rządzi na Instagramie. Zarabia 1,8 miliona dolarów za jeden post reklamowy

Ma tylko 26 lat, a już jest multimilionerką! Kylie Jenner (26 l.) to niekwestionowana królowa Instagrama. Jak wylicza portal Influencer Marketing Hub, członkini rodu Kardashianów jest najlepiej zarabiająca na reklamowych postach kobietą. Przegania ją tylko Cristiano Ronaldo! On dostaje około 2,4 miliona dolarów za jednego posta reklamowego, ona ponad 1,8 miliona! Pomyśleć, że za zrobienie jednej fotki z określonym kosmetykiem czy w kostiumie bikini można zarobić tak wiele... Ale to nie wszystko. Kylie Jenner jest podwójną królową Instagrama, bo półtora roku temu oficjalnie przegoniła piosenkarkę Arianę Grande, zdobywając 300-milionowego fana w tym serwisie społecznościowym.

Kim jest Kylie Jenner? Kariera, zarobki, życie prywatne

Kylie Jenner to najmłodsza córką mistrza olimpijskiego w dziesięcioboju Bruce’a Jennera (dziś po zmianie płci nazywa się Caitlyn Jenner) i Kris Jenner. Ma mnóstwo rodzeństwa, zwłaszcza przyrodniego. Do sióstr Kylie należą m.in. najdroższa modelka świata Kendall Jenner oraz Kim Kardashian, która swoją sekstaśmą dała początek imperium Kardashianów. Kylie Jenner zaczynała w reality show o Kardashianach w 2007 roku. Od 2016 roku rozwija swoją firmę kosmetyczną. Z raperem Travisem Scottem, z którym raz się rozstaje, a raz schodzie, ma córkę Stormi (5 l.) i syna Aire Webstera (1 rok).

A thread of top 10 highest paid celebrities in the world. 🧵1. Kylie Jenner - $590 Million Source of wealth: Cosmetic (Founder, Kylie Cosmetics)Age 25 pic.twitter.com/hQqbk3zBUb— Bronze (@bronze_bomber3) April 5, 2023

