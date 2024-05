Perfumy na lato! Każda kobieta rozkocha się w tym zapachu! Top 3 propozycje zapachowe na upalnie dni

Nie nic bardziej romantycznego i eterycznego perfum. Są one niewidzianym dodatkiem do naszej osoby oraz podkreśleniem osobowości. Zapach przywodzą na myśl wspomnienia i aktywują dobre skojarzenia. Perfumy to niewidoczny dodatek, który kojarzy się z pięknem, zmysłowością i luksusem. Zdaniem niektórych, perfumy to symbol eterycznej ulotności. To właśnie zmysł węchu najlepiej uaktywnia wspomnienia. Wiosną najczęściej sięgamy po lekkie, delikatnie owocowe lub kwiatowe kompozycje zapachowe.

Zobacz także: Projekt "Glow up" czyli maksymalnie rozświetlenie skóry na lato

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niego

Valentino Born In Roma Green Stravaganza w wersji dla mężczyzn jest kompozycją typu fougère, którą określić można jako ziemistą i mokrą. Łączy ona również ambrowe nuty, nadające zapachowi elegancji i wyrafinowania. W głowie perfum znajdziemy orzeźwiającą kalabryjską bergamotkę, która pobudza do działania. Sercem zapachu jest aromatyczna kawa, podkreślająca indywidualność i dodająca pewności siebie. W bazie perfum Valentino znajdziemy natomiast wetywerię z Haiti. Perfumy pozwalają na przeniesienie się myślami do letniego poranka, który spędzamy we włoskich ogrodach, Zapach ma przynosić uczucie spokoju, który pozwala na skoncentrowanie się na sobie i doznanie uczucia wolności.

i Autor: Materiały prasowe Valentino

CHARLOTTE TILBURY Love Frequency – Woda perfumowana

Urzekający zapach o subtelnych, kwiatowych nutach jest przepełniony miłością. Wywołuje przyjemne i uniwersalne uczucie miłości i bycia kochanym! Kwiatowo-drzewna kompozycja zawiera nuty zapachowe, takie jak esencja różana i drzewo kaszmirowe, które wzmacniają odczuwanie miłości i sprawią, że przeniesiesz się do ciepłej krainy przepełnionej miłością!

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

Maison Margiela „From the Garden”

Zielony akord liści pomidora przywołuje wrażenie szelestu ręcznego zbierania świeżych pomidorów. Dzięki soczystym, słonecznym i pikantnym nutom esencja zielonej mandarynki odzwierciedla dojrzałość świeżo zebranych owoców. Geranium z jego aromatycznymi i kwiatowymi akcentami budzi skojarzenie bujnego i pachnącego świeżo ogrodu. A dzięki lekko wilgotnym nutom esencja paczuli przywołuje ziemisty zapach gleby, który delikatnie utrzymuje się na dłoniach po zakończeniu prac w ogrodzie.

i Autor: Materiały prasowe Maison Margiela