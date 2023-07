Heidi Klum uczy, jak opalać pupę! Nie zapomniała o namiętnych całusach

Zamieszki we Francji po śmierci 17-latka. Prezydent wraca do kraju, godzina policyjna, zakaz demonstracji, odwołany koncert

Heidi Klum dokazuje na łodzi z młodszym o 16 lat mężem! 50-latka przy okazji dała lekcję opalania pupy

Romantyczne Włochy, luksusowa łódź i tylko ich dwoje, nie licząc paparazzi. Heidi Klum (50 l.) wybrała się znowu na randkę z mężem! Top modelka zasiadła ze swoim młodszym o 16 lat małżonkiem Tomem Kaulitzem (34 l.) na motorówce i para ruszyła w drogę! Co tam się działo! Atmosfera na łodzi była naprawdę gorąca. Boska Heidi raz po raz obdarzała męża soczystymi całusami. Musiał być zachwycony, bo w nowym bikini modelka wyglądała obezwładniająco. Ale ogień namiętności nie sprawił, że Heidi zapomniała o praktycznych sprawach. Wręcz przeciwnie - gwiazda upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo gdy słońce prażyło, wystawiła sprawnie swe zgrabne pośladki na działanie jego promieni. To była prawdziwa lekcja opalania! Heidi pokazała, że najlepiej prażyć pupę podczas robienia małżeńskich selfies. Efekty są rzeczywiście oszałamiające.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

