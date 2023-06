Dramat Heidi Klum! Żarłoczna mewa zniszczyła jej randkę. WIDEO

Mewa pozbawiła Heidi Klum posiłku! Dramat podczas romantycznej randki z mężem w Wenecji

To ptaszysko nie zna żadnych świętości! Piękna Heidi Klum (50 l.) przeżyła niedawno prawdziwy koszmar z powodu wygłodniałej weneckiej mewy. Od paru dni boska Heidi bawi w Wenecji z młodszym o 16 lat mężem Tomem Kaulitzem. To miała być sielanka w samym sercu jednego z najbardziej romantycznych miejsc na świecie, a skończyło się atakiem ptactwa! Heidi Klum początkowo wrzucała na swoje konto na Instagramie wzruszające fotki pokazujące gondole, kanały i pocałunki z ukochanym. Ale kiedy para zasiadła w luksusowej restauracji, by raczyć się smakołykami, ich szczęście przerwała mewa grozy. Heidi uwieczniła na filmie, jak ptaszysko wśród jej zaszokowanych okrzyków wpada na stolik i pożera eleganckie potrawy! Mewa nie baczyła na cześć i sławę modelki, za to była gotowa na wszystko, byle tylko podebrać jej z talerza smakowite kąski. Efekt? Z małżeńskiej randki nici!

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

