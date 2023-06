Heidi Klum została gorącą 50-tką! Zobacz, jak się zmieniała. ZDJĘCIA

Magdalena Wójcik zaginęła we Włoszech! Tajemnicze zniknięcie kobiety zgłosił jej mąż po kłótni

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. Niemiecka gwiazda jest ikoną lat dziewięćdziesiątych, ale nie zamierza rezygnować z bycia symbolem seksu także w 2023 roku! A właśnie na ten rok przypadły okrągłe, pięćdziesiąte urodziny Heidi Klum. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda ma tyle lat. Wygląda znacznie młodziej, a sylwetki mogą jej pozazdrościć trzykrotnie młodsze gwiazdy wybiegów. Z okazji swoich okrągłych urodzin modelka urządziła wielką i luksusową imprezę w Los Angeles, na którą zaprosiła plejadę gwiazd, wśród których znalazły się chociażby Sofia Vergara i Alessandra Ambrosio. Heidi Klum towarzyszył rzecz jasna młodszy o 16 lat mąż Tom Kaulitz.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

Desde que Heidi Klum se disfrazó de esto esa señora ya me andaba dando vibes extrañas. pic.twitter.com/GNXiXrCqUF— Sakura⁷ 🫧 (@rockstarknj) June 3, 2023

Happy Birthday to the one and only @heidiklum 😘 Like to spread the cheer! #LiveFromE pic.twitter.com/qk64XLPD99— E! Entertainment (@eentertainment) June 1, 2023

