Heidi Klum pokazała nagą pupę! Wszyscy mało nie pomdleli z wrażenia

Heidi Klum wypięła nagą pupę! Wcześniej pokazała goły biust. Wszystko się nagrało

Lata mijają, a Heidi Klum (50 l.) nadal jest obiektem westchnień milionów mężczyzn na całym świecie. Niemiecka top modelka dobrze o tym wie i chętnie pokazuje swoje wdzięki, by podtrzymać zarówno ogień w swym małżeństwie z młodszym o 16 lat Tomem Kaulitzem, jak i zainteresowanie swoją osobą. I jak dotychczas doskonale jej się to udaje! Dopiero co gwiazda zaprezentowała wszystkim nagą pierś na czerwonym dywanie w Cannes. Wtedy biust czmychnął z sukienki Heidi Klum na oczach fotografów. Teraz Heidi nie pozostawiła miejsca przypadkowi i pokazała swe boskie ciało całkowicie specjalnie. Na swoim koncie na Instagramie zaprezentowała się fanom w tak skąpym bikini, że jej pośladki nie były osłonięte niczym poza wąskim paskiem materiału! Tłumowi fanów nic innego nie było już potrzebne do szczęścia!

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. I nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka. Heidi Klum trzy lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. Dorosła córka Heidi, Leni Klum, także została modelką, a nawet występuja wspólnie z matką w reklamowych sesjach zdjęciowych.

