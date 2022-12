Heidi Klum została seksownym prezentem na Święta! Zobacz, co jest pod prezentowym papierem

Co on sobie myślał?

Heidi Klum i o 16 lat młodszy Tom Kaulitz są już trzy lata po ślubie. Heidi została seksownym prezentem pod choinką!

Mało kto dawał ich związkowi szansę na przetrwanie, a tymczasem Heidi Klum (49 l.) i Tom Kaulitz (33 l.) są małżeństwem już ponad trzy lata. Zapobiegliwa Heidi Klum nieustająco dba o to, by w ich związku gorąca temperatura nie spadła ani na moment! Gwiazda dobrze wie, jak skusić młodszego o 16 lat męża. Heidi Klum nie byłaby sobą, gdyby nawet Święta nie były dla niej okazją do małżeńskich igraszek - i gdyby nie zrelacjonowała wszystkiego na swoim koncie na Instagramie. Niemiecka modelka pokazała, jak rozpalić własnego męża pod choinką. Heidi Klum postanowiła zrobić prezent gwiazdkowy z... samej siebie. "Po prostu pakuję prezent dla mojego męża" - podpisała gwiazda krótki filmik, na którym leży na podłodze pod choinką, zawijając się wesoło w papier do pakowania. Co znajduje się pod tym papierem? Po prostu boskie ciało Heidi Klum. Czego Tom Kaulitz mógłby chcieć więcej?!

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. I nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka. Heidi Klum trzy lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. Dorosła córka Heidi, Leni Klum, także została modelką, a nawet występuja wspólnie z matką w reklamowych sesjach zdjęciowych.

Sonda Jakie prezenty najbardziej lubisz dostawać? Praktyczne Związane z moimi zainteresowaniami Jedzenie/napoje Liczy się gest! Nie lubię dostawać prezentów

QUIZ. Świąteczne piosenki wszechczasów. Sprawdź, jak dobrze je znasz. Tylko Grinch nie zdobędzie kompletu punktów Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. „Last Christmas” to świąteczny hit jakiego zespołu? Wham! The Beatles Queen Dalej