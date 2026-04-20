Magda Narożna zdradziła, jak naprawdę wyglądało jej dzieciństwo. Wzruszające wyznanie gwiazdy

Liderka Pięknych i Młodych w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swojej przeszłości. Magdalena Narożna przez lata niewiele mówiła o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo i dlaczego tak wcześnie wyprowadziła się z domu. W podcaście "Call Me Mommy" postanowiła w końcu przerwać milczenie.

Okazuje się, że Magdalena Narożna dorastała praktycznie bez rodziców. Ojciec był nieobecny. Mama ułożyła sobie życie z innym partnerem. Ciężar wychowania wzięli na siebie dziadkowie.

Wychowywałam się bez rodziców, można powiedzieć. Mojego ojca nie było w moim życiu praktycznie w ogóle. Mama ułożyła sobie życie z innym mężczyzną. No i mnie tak naprawdę wychowali dziadkowie, za co jestem im wdzięczna

- powiedziała wprost.

Wyjątkowa relacja Magdy Narożnej z babcią i dziadkiem

Babcia i dziadek mieli bardzo duży wpływ na to, kim Magda Narożna jest dziś. To oni nauczyli ją tego, co najważniejsze: dyscypliny, pokory i szacunku do innych ludzi. Szczególnie ciepło wspomina dziadka, którego już nie ma.

Był wspaniałym człowiekiem. Był moim autorytetem, był przykładem tego, jakim trzeba być człowiekiem. On mnie nauczył dyscypliny, szanowania starszych osób. Dla mnie to dziadkowie byli rodzicami

- wyznała w podcaście.

Magdalena Narożna mogła liczyć na wsparcie wujków

Obok dziadków ważną rolę w jej życiu odegrali również wujkowie - to oni tworzyli sieć wsparcia, na którą mogła liczyć w trudniejszych momentach.

Bywało różnie. Na pewno w takich krytycznych momentach miałam z boku osoby, na które mogłam liczyć. […] Cieszę się, że wyszłam na taką osobę, jaką jestem, że tak ukształtowali mój charakter, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, że potrafię walczyć o siebie

- mówiła w rozmowie Magdalena Narożna.

Wokalistka dziś ma dobry kontakt ze swoją mamą

Narożna nie ukrywa, że jej dzieciństwo było inne niż u rówieśników. Nie rozpamiętuje tego jednak z żalem. Wręcz przeciwnie - jest wdzięczna za ludzi, którzy ją otaczali i ukształtowali jej charakter.

Co istotne, jej relacje z mamą z biegiem lat znacznie się poprawiły. Dziś są sobie zdecydowanie bliższe.

29

