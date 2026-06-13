Mąż szukał żony. Znalazł jej ciało w paszczy pytona

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-13 20:59

Tragiczny finał poszukiwań 44-latki w Indonezji. Kobieta wyszła nakarmić zwierzęta i zaginęła. Jej mąż dokonał przerażającego odkrycia tuż obok domu – ogromny pyton zaczął połykać uduszoną ofiarę. Na ratunek było za późno.

Pyton w supermarkecie. Wił się na półce z przyprawami! [FILM]
Autor: Pixabay.com Pyton w supermarkecie. Wił się na półce z przyprawami! [FILM]

Makabryczne odkrycie niedaleko domu. Pyton zaatakował 44-letnią Elisabet Yamalau

Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie w prowincji Moluki Północne w Indonezji. 44-letnia Elisabet Yamalau opuściła swój dom, żeby nakarmić zwierzęta. Dziennik „The Sun” podaje, że pyton czaił się już wtedy w zaroślach i w najmniej oczekiwanym momencie rzucił się na kobietę. Potężny gad oplótł ciało ofiary i udusił ją. Nieobecność żony zaniepokoiła 52-letniego Benyamina Lanto. Mężczyzna ruszył na poszukiwania. Zaledwie parę metrów od domu ujrzał wstrząsającą scenę – wielki pyton pochłaniał ciało jego żony. Zrozpaczony mężczyzna podjął walkę z bestią. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że 52-latek zabił węża, ale niestety po oswobodzeniu 44-latki okazało się, że na ratunek jest już za późno.

Sonda
Boisz się węży?

Gigantyczny drapieżnik o długości blisko 8 metrów

Komendant policji, Adnan Wahyu Kashogi, ogłosił, że wielkość pytona wynosiła 7,8 metra

Pytony siatkowane to jedne z największych węży na kuli ziemskiej, zamieszkują głównie tereny Azji Południowo-Wschodniej. Ich naturalnym środowiskiem są zazwyczaj lasy i mokradła, choć niekiedy zapuszczają się blisko domostw. Podczas ataku ciasno oplatają się wokół ofiary, a gdy zdobycz przestaje oddychać, połykają ją w jednym kawałku. Chociaż napaści na ludzi należą do rzadkości, w ostatnich latach w samej Indonezji doszło do kilku podobnych tragedii. Rok wcześniej prasa donosiła o śmierci 55-latki, która padła ofiarą siedmiometrowego pytona podczas prac w ogródku warzywnym. Scenariusz był identyczny – kobietę znaleziono, gdy drapieżnik zaczął ją już pochłaniać.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "L". Masz powiedzieć, w jakim są kraju
Pytanie 1 z 12
Standardowo na start Europa. Lyon to miasto:
Katowice: Wielki pyton grasuje w mieście. Może mieć nawet dwa metry!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PYTON
INDONEZJA