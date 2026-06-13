Mąż szukał żony. Znalazł jej ciało w paszczy pytona

Makabryczne odkrycie niedaleko domu. Pyton zaatakował 44-letnią Elisabet Yamalau

Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie w prowincji Moluki Północne w Indonezji. 44-letnia Elisabet Yamalau opuściła swój dom, żeby nakarmić zwierzęta. Dziennik „The Sun” podaje, że pyton czaił się już wtedy w zaroślach i w najmniej oczekiwanym momencie rzucił się na kobietę. Potężny gad oplótł ciało ofiary i udusił ją. Nieobecność żony zaniepokoiła 52-letniego Benyamina Lanto. Mężczyzna ruszył na poszukiwania. Zaledwie parę metrów od domu ujrzał wstrząsającą scenę – wielki pyton pochłaniał ciało jego żony. Zrozpaczony mężczyzna podjął walkę z bestią. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że 52-latek zabił węża, ale niestety po oswobodzeniu 44-latki okazało się, że na ratunek jest już za późno.

Sonda Boisz się węży? Tak Nie Wolałbym/wolałabym nie spotkać go na klatce

Gigantyczny drapieżnik o długości blisko 8 metrów

Komendant policji, Adnan Wahyu Kashogi, ogłosił, że wielkość pytona wynosiła 7,8 metra.

Pytony siatkowane to jedne z największych węży na kuli ziemskiej, zamieszkują głównie tereny Azji Południowo-Wschodniej. Ich naturalnym środowiskiem są zazwyczaj lasy i mokradła, choć niekiedy zapuszczają się blisko domostw. Podczas ataku ciasno oplatają się wokół ofiary, a gdy zdobycz przestaje oddychać, połykają ją w jednym kawałku. Chociaż napaści na ludzi należą do rzadkości, w ostatnich latach w samej Indonezji doszło do kilku podobnych tragedii. Rok wcześniej prasa donosiła o śmierci 55-latki, która padła ofiarą siedmiometrowego pytona podczas prac w ogródku warzywnym. Scenariusz był identyczny – kobietę znaleziono, gdy drapieżnik zaczął ją już pochłaniać.

Endonezya'nın doğusunda bulunan Pulau Taliabu Adası'nda Elisabet Yamalau, hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, bir daha geri dönemedi. Eşi, Yamalau'yu 8 metrelik bir pitonun ağzında buldu.https://t.co/Gkj47i3sdA pic.twitter.com/z9G8Tp5wYj— TGRT HABER (@tgrthabertv) June 12, 2026

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