Maryla Rodowicz wspomina swój występ na mundialu 52 lata temu. Pamiętacie "Futbol, futbol, futbol"?

Rok 1974 zajmuje szczególne miejsce w annałach polskiego sportu i kultury. To właśnie wtedy Maryla Rodowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek, wystąpiła na ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Monachium. Najwidoczniej przyniosła Polsce szczęście, a numer "Futbol, futbol, futbol" przeszedł do historii jako jeden z najbardziej znanych przebojów gwiazdy.

Mundial 1974. Polska zajęła trzecie miejsce

Za sprawą pamiętnego udziału w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej na zawsze złotymi zgłoskami w historii polskiej piłki nożnej zapisali się tacy piłkarze, jak Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski czy Andrzej Szarmach. Drużyna pod wodzą Kazimierza Górskiego najpierw sensacyjnie pobiła Anglię, a następnie starła się z Brazylią o brązowy medal, wygrywając.

W Monachium piłkarzy wspierała Maryla Rodowicz. Po 52 latach nadal wspomina swój występ

Do dziś wielu polskich kibiców wspomina ze wzruszeniem mundial sprzed 52 lat. Na jego otwarciu wystąpiła wówczas Maryla Rodowicz, wykonując w stroju z elementami ludowymi specjalnie skomponowany utwór "Futbol, futbol, futbol". Autorem słów była zmarła w 1988 roku legenda tekściarstwa, Jonasz Kofta. Przy okazji tegorocznych mistrzostw w Ameryce Północnej, Maryla - fanka sportu i zapalona kibicka drużyn piłkarskich, ale też tenisistów - zamieściła archiwalne nagranie z Monachium na swoich profilach w mediach społecznościowych. Mimo negatywnych wspomnień co do występu piosenkarka widocznie stale pamięta o swoim historycznym występie, a wtórują jej w tym fani w komentarzach. Wiele osób wspomina też o Jonaszu Kofcie.

Co ciekawe, w 2013 roku magazyn "Billboard" prześledził historię muzycznych występów na mundialu i umieścił "Futbol, futbol, futbol" na liście dziesięciu najlepszych przebojów nagranych na tę okazję. Sama piosenkarka w jednym z wywiadów przyznała, że nie była zadowolona ze swojego występu, a wręcz się go wstydziła. Jednak właśnie po powrocie z Monachium otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wkład w promocję polskiej kultury.

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