Dwie fundacje po śmierci Łukasza Litewki. Kto przejmie spuściznę?

Łukasz Litewka był znany z organizowania akcji pomocowych, które przyciągały tysiące zaangażowanych osób. Po jego tragicznej śmierci pojawiło się pytanie, kto będzie kontynuował to dzieło. Oczekiwana jedność wokół dorobku zmarłego szybko przerodziła się w poważny konflikt.

Poseł zginął 23 kwietnia potrącony na rowerze w Dąbrowie Górniczej w wieku zaledwie 36 lat. Zostawił po sobie niedokończone projekty i ogromną społeczność. Kwestia przyszłości tych inicjatyw stała się punktem zapalnym.

Rodzina zmarłego – rodzice i brat – powołała 9 lipca Fundację im. Łukasza Litewki. Stanowisko prezesa objął Paweł Cyz, przyjaciel posła i były szef TeamLitewka. Jednocześnie nadal funkcjonuje Fundacja TeamLitewka, kierowana przez osoby współpracujące z politykiem za jego życia.

Natalia Bacławska tłumaczy, że nowa fundacja powstała w odpowiedzi na wydarzenia po śmierci Litewki. Bliscy chcieli zapobiec przejęciu jego dorobku przez osoby, które – ich zdaniem – nie miały związku z jego prawdziwą działalnością.

Natalia Bacławska o pierwszych miesiącach po stracie partnera

Po tragicznych wydarzeniach rzekomo zablokowano profile posła oraz Fundacji TeamLitewka w sieci. W odpowiedzi Natalia Bacławska zdecydowała się zjednoczyć osoby współtworzące wcześniej społeczność wokół Litewki.

– Łukasz jest moją miłością, poświęcił całe swoje życie, aby pomagać innym. Były chwile zwątpienia po jego śmierci, co dalej, jak żyć i czy kontynuować jego misję – mówiła w rozmowie z „Faktem”.

Partnerka zmarłego odniosła się też do swojej obecności na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt, zdecydowanie zaprzeczając, jakoby planowała karierę polityczną.

– Nie pojechałam tam robić kariery. Nie pojechałam tam jako Natalia Bacławska, ale jako głos zmarłej bliskiej mi osoby oraz ludzi, którzy tworzyli tę społeczność – zaznaczyła.

Bacławska podkreśla, że jej priorytetem jest pielęgnowanie wartości bliskich jej partnerowi, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc zwierzętom. Zapewnia, że nie zamierza iść w polityczne ślady Litewki.

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Ataki i pomówienia po śmierci posła. „Nie można było przeżyć żałoby”

Początki po starcie partnera były dla Natalii Bacławskiej niezwykle ciężkie. Jak relacjonuje, rodzina i osoby zaangażowane w nową fundację stały się celem ataków i fałszywych oskarżeń.

– Nie można było przeżyć żałoby, bo byliśmy atakowani, a wręcz dochodziło do tego, że pojawiały się oskarżenia, nieprawdziwe informacje, śledzono nas i obrzucano kłamliwymi oszczerstwami – mówiła.

Z biegiem czasu sytuacja miała się jeszcze pogorszyć. Bacławska twierdzi, że przed jej domem kręciły się nieznajome osoby, o czym ostatecznie powiadomiono odpowiednie służby.

Pomimo trwającego sporu, dla partnerki Litewki nadrzędnym celem jest kontynuowanie misji pomocy, tak ważnej dla zmarłego posła.

– Robimy wszystko, żeby był z nas dumny. Zrobimy jeszcze więcej niż dotychczas. Nie możemy stracić zaufania ludzi, którzy byli z nami – podkreśliła.

Choć konflikt wokół inicjatyw pod szyldem Łukasza Litewki nie został zażegnany, bliscy zapewniają, że zrobią wszystko, by jego społeczne zaangażowanie nie zostało zapomniane.