Julia Wieniawa wystąpi razem z Andreą Bocellim. "Takich zaproszeń się nie odrzuca"

Julia Wieniawa wystąpi z Andreą Bocellim

Julia Wieniawa (27 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Na małym ekranie zadebiutowała w 2012 roku rolą Pauli w "Rodzince.pl". Chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że z czasem stanie się jedną z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób i zajmuje czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych publikowanym przez "Forbes Women".

Ostatnio skupiła się na rozwoju kariery muzycznej. Julia Wieniawa zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje na scenie przed publicznością. Julka ciężko pracuje nad tym, by jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe. Równocześnie pracuje nad kolejnymi materiałami. W 2022 roku wydała album "Omamy", a jesienią ubiegłego roku do sprzedaży trafiły "Światłocienie".

Julia wiosną intensywnie koncertowała. Pojawiała się również podczas telewizyjnych oraz letnich festiwali. W środowe popołudnie poinformowała na Instagramie, że znowu zaśpiewa w duecie. W komentarzach fani obstawiali, z kim tym razem wystąpi. Dominowali polscy wykonawcy. Dzień później Wieniawa zdradziła tajemnicę.

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Andrea Bocelli w Polsce. Kiedy zagra?

Ambitna piosenkarka wystąpi na scenie razem z legendarnym Andreą Bocellim (67 l.). Włoski tenor regularnie przyjeżdża do Polski. Tym razem przyjedzie w ramach trasy świętującej 30-lecie albumu "Romanza".

Nawet nie wiem, jak zebrać to w słowa. Sama nie dowierzam, że to się wydarzy. Ale tak, nie jest to sen, jest to prawda, zostałam oficjalnie zaproszona do zaśpiewania z nim dwóch koncertów w Polsce. Cóż mam powiedzieć, takich zaproszeń się nie odrzuca, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zaśpiewać z nim najpiękniej, jak tylko potrafię. Jaka to będzie piosenka, tego nie mogę zdradzić. Ale zapraszam was serdecznie, bo to będzie, przynajmniej dla mnie, historyczny moment - powiedziała na instagramowym nagraniu.

Julia Wieniawa będzie gościem specjalnym na polskiej części światowej trasy koncertowej. Pojawi się 14 sierpnia w Gdańsku, a dwa dni później w Warszawie. Piosenkarka nie ukrywa, ze jest to dla niej wielki zaszczyt.

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie