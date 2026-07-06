Piękne? Tak wyglądają letnie tarasy gwiazd - baseny, luksusowe meble i kuchnie. Który wam podoba się najbardziej?

Przepiękne tarasy gwiazd

Gwiazdy uwielbiają swoje domy i chętnie pokazują je w sieci, a gdy tylko zrobi się cieplej, relaksują się na tarasach. Katarzyna Dowbor może pochwalić się wyjątkowym tarasem przy swoim domu w Hiszpanii. Wśród palm, bujnej roślinności i wygodnych mebli wypoczynkowych może spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. To właśnie tam najczęściej pije poranną kawę i odpoczywa po intensywnej pracy przy... remoncie. Bo jej hiszpański dom wciąż wymaga poprawek.

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma - opowiadała Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Z kolei Katarzyna Skrzynecka urządziła przestronny taras przy warszawskim mieszkaniu. Pełno tu kwiatów, donic z roślinami oraz wygodnych mebli, dzięki czemu miejsce stało się letnim salonem aktorki. Na podobny pomysł wpadła Sandra Kubicka - jej taras nie jest wielki, ale na pewno uroczy i wygodny.

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Nieco wyżej mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka często pokazuje swój taras z imponującym widokiem na panoramę stolicy. To właśnie tam relaksuje się z rodziną i organizuje spotkania ze znajomymi. A gdy mocno wieje, może schronić się w ogrodzie zimowym z przeszkleniami.

Luksusowo! W takich warunkach można odpocząć

Na brak luksusów nie narzeka Agnieszka Kaczorowska. W jej domu powstał elegancki ogród zimowy z przeszklonym dachem i mnóstwem zieleni za szybami. To idealne miejsce do odpoczynku niezależnie od pogody. Póki co miejsce jeszcze nie jest całkiem wyposażone, ale widok ma cudowny. Las, las i jeszcze raz las - czy można chcieć więcej?

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Klaudia Halejcio też mieszka w otoczeniu drzew, ale postawiła też na rozrywkę i na dużej działce ma prywatny basen. Latem to właśnie tam najczęściej spędza czas z rodziną, publikując kadry z beztroskiego wypoczynku.Oczywiście wśród zieleni nie zabrakło miejsca na domek czy zabawkowy sklep dla małej Nel.

Magda Narożna z kolei zainwestowała w przydomową saunę oraz w jacuzzi, z których korzysta przez cały rok. Gwiazda disco polo podkreśla, że to jej ulubiony sposób na regenerację po koncertach.

Prawdziwą perełką jest również taras Małgorzaty Rozenek-Majdan. Przestronna strefa wypoczynkowa z designerskimi meblami, efektownym oświetleniem i starannie zaprojektowaną zielenią wygląda niczym z katalogu luksusowych wnętrz. Nic dziwnego, że fani marzą o podobnych aranżacjach we własnych domach. Który taras wam podoba się najbardziej?

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek-Majdan niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Widać przepych, szczególnie w ogrodzie

Tak mieszkają gwiazdy w Skolimowie

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