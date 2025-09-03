Śliczna Gosia Rozenek jak Barbie w luksusowym domku. To jej nowa willa! Tylko spójrzcie, co stoi w ogrodzie

Małgorzata Rozenek-Majdan już mieszka w nowym domu. Jego budowa i wykańczanie trwały tak długo, że Radosław Majdan miał dość. Teraz małżonkowie mogą cieszyć się luksusami już na co dzień. A jest się z czego cieszyć! Willa ma prawie 400 metrów kwadratowych i na pierwszy rzut oka widać, że wydano fortunę na jej wykończenie.

Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest "sky is the limit". Jeżeli będzie tak, jak myślę, że będzie, to będzie pięknie – mówiła Rozenek jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem.

Jest petarda? Rozenek raczej niespecjalnie przejmowała się budżetem.

Momentami było ciężko, ale przetrwałyśmy to - pisała Gosia.

Rozenek pochwaliła się ogrodem. Ma w nim drugą kuchnię

Gwiazda na najnowszych nagraniach opublikowanych na InstaStory pochwaliła się nie tyle nowym domem, co faktem, że wreszcie został wykończony. Podziękowała za współpracę projektantkom i architektkom, a przy okazji pokazała schody i salon, ale głównie skupiła się na ogrodzie. Ten jest spory i piękny - wypełniony roślinami, eleganckimi meblami i z bardzo ciekawie wykończonym tarasem.

Pod białą pergolą znalazło się miejsce dla dodatkowej kuchni na świeżym powietrzu! Ten element wyposażenia ogrodu jest coraz popularniejszy nie tylko w cieplejszym klimacie, ale i w Polsce. Zewnętrzna kuchnia sprawdza się przy dłuższych spotkaniach z rodziną, gdy co chwilę szykuje się jedzenie - a to grillowane kiełbaski, a to owoce w ramach przekąski.

Rozenek jak urodziwa lalka Barbie w luksusowym domku

Rozenek "oprowadziła" internautów po ogrodzie, a na każdym filmiku wyglądała doskonale. Ubrana w białą sukienkę, z rozpuszczonymi blond włosami i urodziwą, odmłodzoną twarzą wydawała się perfekcyjną gospodynią - niczym lalka Barbie w domku, o jakim marzyła kiedyś każda dziewczynka.

Jak wam się podoba? Gosia obiecała, że już niebawem jej fani zobaczą efekty sesji wykonanej w domu.

