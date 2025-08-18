Ostatnie lata rodzina Rozenek-Majdan mieszkała w wynajmowanej willi na warszawskim Wilanowie. Teraz nadszedł czas na kolejne zmiany. Na profilu na Instagramie Rozenek-Majdan opublikowała zdjęcia wnętrz nowego domu, zdradzając, że wszystko jest niemal gotowe do przeprowadzki.

Mam nadzieję, że lada moment. Wszystko już prawie gotowe

– odpowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan jednej z fanek na pytanie o termin zmiany miejsca zamieszkania.

Tak wygląda nowy dom Rozenek i Majdana

Na opublikowanych kadrach można zobaczyć marmurowe schody, przestronną kuchnię z dużym oknem oraz eleganckie dodatki utrzymane w minimalistycznym, ale luksusowym stylu. Wśród zdjęć znalazło się też rodzinne ujęcie z Radosławem Majdanem i ich psem, opatrzone krótkim podpisem:

New home.

Jak zdradziła celebrytka, budowa i wykończenie prawie 400-metrowej posiadłości były dla niej ogromnym wyzwaniem.

Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest "sky is the limit"... Jeżeli będzie tak, jak myślę, że będzie, to będzie pięknie

– mówiła Rozenek jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem.

Małgorzata podkreślała, że to ona czuwa nad każdym szczegółem projektu, a jej mąż pełnił głównie rolę powiernika.

On ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony... To nie jest temat szczególnie go interesujący, ale zamęczam go tymi opowieściami

– dodała.

Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych dniach rodzina Małgorzaty Rozenek-Majdanów przeprowadzi się do swojej nowej posiadłości. W naszej galerii znajdziesz pierwsze zdjęcia z nowego domu "Perfekcyjnej". Wnętrza robią wrażenie!

