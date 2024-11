Małgorzata Rozenek-Majdan jakiś czas temu poinformowała, że już niedługo ona i jej rodzina przeniosą się do nowego domu. Okazała willa ma mieć ponad 400 metrów kwadratowych. Budowa tego gniazdka oraz wykończenie z pewnością spędzają Małgorzacie sen z powiek.

Małgorzata Rozenek-Majdan buduje nową willę

Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła niedawno wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak idzie jej budowa nowego gniazdka. Wyznała też, co było dla niej największym wyzwaniem. Gwiazda miała jednak plan na to, by wszystko się udało. Długo szukała osób, które mogłyby "postawić" jej wymarzony dom, a także odpowiednio go wykończyć. Na koniec dodała jednak, iż wszystko idzie zgodnie z jej planem - będzie pięknie!

Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest "sky is the limit". I jak zaczęłam szukać osób, z którymi mogłabym współpracować, osób, które mogłyby się tym od strony wizualnej, artystycznej zająć, to się nagle okazało, że muszę się mocno nagłowić, jak to wszystko pospinać. Jeżeli będzie tak, jak myślę, że będzie, to będzie pięknie. Ale to jest coś, co mnie przeorało najbardziej - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan w trakcie wywiadu z dziennikarzami pudelek.pl.

Małgorzata wyznała także, że to ona jest pomysłodawczynią tego, jak będzie prezentował się dom, a Radosław Majdan pełni tylko rolę doradcy. "Perfekcyjna" wyjawiła, iż jej ukochany jest nieco zmęczony remontem. Rozenek-Majdan nie ukrywa też, że prosi ukochanego o rady w doborze poszczególnych elementów w willi. Chociaż Radosław średnio się tym interesuje, to stara się jakoś pomóc ukochanej.

On ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony. On naprawdę nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy dywagować nad tym, czy ten odcień podłogi jest dobry, czy nie - już dwa razy go zmieniałam. Czy nad tym, jaka powinna być wanna... To nie jest temat szczególnie go interesujący, ale zamęczam go tymi opowieściami - powiedziała w dalszej części wywiadu dla portalu pudelek.pl.

