Małgorzata Roznek-Majdan (47 l.) jesienią poprowadzi w TVN nowy program "Bez kompleksów". Będzie w nim wspierać kobiety, które postanowiły poprawić swój wygląd z pomocą zabiegów medycyny estetycznej i operacji plastycznych. Małgosia doskonale się na tym zna. Sama nie zamierza udawać, że zmiany w jej wyglądzie to efekt dobrego snu i diety. Trafiła pod nóż i jest z tego dumna!

Rozenek-Majdan o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"

"Super Express": Nawet pod zdjęciami, na których wyglądasz pięknie, na których nie da się ukryć twojej świetnej formy, ludzie i tak cię hejtują. Jak sobie z tym radzisz?

Małgorzata Rozenek-Majdan: - Myślę, że ten problem nie leży po stronie tej osoby, która prezentuje się na zdjęciach. To jest problem zawsze w tej osobie, która hejtuje. Jeżeli masz wypracowany taki mechanizm radzenia sobie z rzeczywistością, że chcesz powiedzieć komuś coś przykrego, to ten problem jest głęboko w tobie. Ja nigdy nie byłam rozpieszczana brakiem hejtu. Od samego początku swojej pracy zawodowej spotykam się z ogromnym zainteresowaniem, ale również nieuzasadnioną krytyką i zdążyłam się do tego przyzwyczaić. To jest po prostu jak walizeczka, którą codziennie zabieram ze sobą do pracy.

Teraz robisz program o metamorfozach. Ty sama przeszłaś ich kilka.

- Trzymam nasze bohaterki za ręce. Przed wejściem na salę operacyjną, albo przed wejściem na konsultacje u lekarza mówię im: "Wiem, co czujesz. Naprawdę to wiem. Ja też tam byłam".

Podoba mi się, że mówisz o tym wprost. "Zmieniłam się, zrobiłam sobie to i to". Inni to ukrywają.

- Bardzo bym chciała, żebyśmy normalizowali rozmawianie o kobiecym wyglądzie. I chciałabym, żebyśmy w tym XXI wieku przestali oceniać ludzi po wyglądzie. Nie możemy oceniać kogoś po jego pochodzeniu, po kolorze skóry, po innych cechach zewnętrznych. Ale nie chciałabym też, żeby ktokolwiek stworzył sobie wyobrażenie, że moja metamorfoza polega wyłącznie na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano. Bo tak nie jest i bądźmy uczciwi. Kobiety powinny być uczciwe wobec innych kobiet. Jeżeli stosujesz pewne metody, to nie udawaj, że tego nie robisz. Większość dziewczyn mówi, że dobrze śpią i trzymają dietę - stąd ich dobry wygląd. A ja po prostu nie chciałabym być oszustką i okłamywać kobiet.

Rozmawiała Aleksandra Pajewska-Klucznik

