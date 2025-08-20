Małgorzata Rozenek-Majdan w Sopocie jak królowa! Takiego fascynatora jeszcze nie widzieliście

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TVN. Choć ostatnio nieco rzadziej pojawiała się na antenie w roli gospodyni własnych formatów, wszystko wskazuje na to, że jesień 2025 roku będzie dla niej wyjątkowo intensywna. Podczas prezentacji jesiennej ramówki w Sopocie zaprezentowała się w spektakularnej kreacji, która wywołała niemałe poruszenie. Robi wrażenie!

Jesienna ramówka TVN to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie show-biznesu. To właśnie wtedy stacja odsłania swoje największe telewizyjne projekty, a gwiazdy mają okazję zaprezentować się w pełnej krasie. W tym roku w centrum uwagi znalazła się Małgorzata Rozenek-Majdan, która nie tylko powraca na antenę z nowymi projektami, ale też po raz kolejny udowodniła, że w świecie mody czuje się jak ryba w wodzie. Jej pomarańczowa stylizacja autorstwa Roberta Czerwika zachwyciła zgromadzonych!

Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła na ramówce TVN

Małgorzata Rozenek-Majdan w najbliższych miesiącach zobaczymy w dwóch dużych przedsięwzięciach. Pierwszym z nich jest program "Bez kompleksów", nad którym pracowała przez ostatnie osiem miesięcy. To format skupiający się na kobietach poddających się trudnym i skomplikowanym zabiegom medycznym oraz metamorfozom.

Kręciliśmy zdjęcia do tego programu przez osiem miesięcy. Tak bardzo zależało nam na komforcie naszych uczestniczek, że chcieliśmy, by czuły, iż mimo bardzo skomplikowanych i często rozległych zabiegów mają czas na odpoczynek i dojście do siebie - mówiła Małgorzata o swoim nowym projekcie w "Dzień Dobry TVN".

Drugim projektem, który również budzi emocje, jest jubileuszowe wydanie "Dzień Dobry TVN". Program świętuje swoje 20-lecie, a Rozenek-Majdan została zaproszona do współprowadzenia wyjątkowych odcinków.

Jej obecność na sopockiej ramówce nie mogła więc przejść bez echa. Gwiazda pojawiła się w pomarańczowej kreacji Roberta Czerwika, zwieńczonej oryginalnym fascynatorem na głowie. Stylizacja błyskawicznie stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych!

