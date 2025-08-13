Nowa para prowadzących w DDTVN! Małgorzata Tomaszewska z przystojniakiem z Eski. Widzowie zachwyceni

Małgorzata Tomaszewska dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN" w kwietniu tego roku. Początkowo miała być reporterką porannego show. - Jestem psychologiem z wykształcenia, więc na pewno interesują mnie tematy bliskie człowiekowi, bliskie emocjom. Sport - bo jestem ze sportowej rodziny i sama uprawiałam wyczynowo sport jak byłam nastolatką. I wszelkie tematy związane z dziećmi, bo dzieci to moje życie i są absolutnie najważniejsze dla mnie. Więc jego te też automatycznie tematyka, w której, jak to mama, się specjalizuję - powiedziała Małgorzata Tomaszewska, zasiadając na kanapie "Dzień dobry TVN" i witając się z produkcją.

Małgorzata Tomaszewska poprowadzi "DDTVN" z Janem Pirowskim

Szybko jednak jej rola w TVN się powiększyła. Małgorzata Tomaszewska zaczęła prowadzić razem z Olivierem Janiakiem cykl "Projekt plaża". A teraz gruchnęła wiadomość, że... już za kilka dni poprowadzi "Dzień dobry TVN". Jak potwierdził Pudelek, Małgosia stworzy parę razem z Janem Pirowskim, dziennikarzem Radia ESKA, który pojawiał się już na antenie TTV, a od dwóch sezonów z powodzeniem prowadzi program "Mam Talent". Co ciekawe, kilka tygodni temu Janek miał już okazję poprowadzić "DDTVN" w parze z Izabelą Krzan. Wygląda jednak na to, że władze stacji postanowiły jednak sprawdzić, czy lepiej nie zaprezentuje się on u boku Tomaszewskiej.

Ta cieszy się bowiem ogromną sympatią widzów. Dają temu wyraz m.in. w social mediach stacji. ZOBACZ: Widzowie TVN mają nową ulubienicę. Fala komentarzy w sieci

- Małgosia świetnie poradziła sobie z powierzonymi zadaniami. Widać, że widzowie ją lubią. Wystarczy spojrzeć na pozytywne komentarze w sieci. Ma też doświadczenie w programach śniadaniowych, więc nie dziwi, że to właśnie ona poprowadzi "Dzień dobry TVN" w dniu prezentacji ramówki. Na razie będzie to jednorazowy test. U jej boku pojawi się Jan Pirowski - ujawnia informator Pudelka.

Na kilka dni przed debiutem jako para Tomaszewska i Pirowski stawili się w studiu TVN na próbach. Paparazzi przyłapali ich, gdy opuszczali budynek stacji. Roześmiani, zagadani, nie zwracali uwagi na innych. Po pracy poszli na kawę i widać było, że świetnie się ze sobą czują.

Fajna będzie z nich para? Prowadzących oczywiście...

Zobaczcie naszą galerię pod tekstem.

Kim jest Małgorzata Tomaszewska?

Swoją karierę w telewizji zaczęła w 2014 roku jako pogodynka stacji Polsat. W 2018 roku związała się z telewizją Polską, gdzie pracowała przez sześć lat. W tym czasie została gospodynią "Pytania na śniadanie" i poprowadziła takie programy jak "The Voice of Poland" (w duecie z Tomaszem Kammelem), "The Voice Senior" (z Rafałem Brzozowskim) i taneczne show "Dance Dance Dance", w którym wcześniej wzięła udział w parze z Aleksandrem Sikorą - swoim wielkim przyjacielem. Tomaszewska poprowadziła najważniejsze wydarzenia TVP - w tym trzykrotnie festiwal w Opolu.

Prywatnie jest mamą 8-letniego synka Enzo i rocznej Laury. Jest córką słynnego piłkarza i publicysty sportowego, komentatora działu Sport "Super Expressu", Jana Tomaszewskiego.