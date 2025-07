Widzowie TVN mają nową ulubienicę. Fala komentarzy w sieci

W ostatnich miesiącach ze stacji TVN zniknęło kilka jej czołowych gwiazd. Z widzami pożegnała się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak. Gabi Drzewiecka przeszła do TVP, a Hubert Urbański do Polsatu. Ale fani TVN nie muszą rozpaczać. Na nową gwiazdę stacji wyrasta m.in. Małgorzata Tomaszewska. Pod nowym projektem, który prowadzi córka piłkarza Jana Tomaszewskiego, pojawiło się zatrzęsienie wpisów na jej temat. I to jakich!

