To on załatwił Idzie Nowakowskiej pracę w Polsacie? Tajna schadzka na mieście

Ida Nowakowska (34 l.) dołącza do ekipy "Halo, tu Polsat" - takie wieści obiegły Internet. Była gwiazda Telewizji Polskiej miałaby poprowadzić program w duecie z Tomaszem Wolnym (44 l.), z którym już kiedyś prowadziła "Pytanie na śniadanie". I choć to jeszcze nic pewnego, wiadomo, kto najbardziej namawiał ją do tego, by dołączyła do słonecznej stacji. Przyłapali ich stołeczni paparazzi.