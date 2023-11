Kim jest Jan Pirowski? Jeden z największych przystojniaków w polskich mediach poprowadzi "Mam talent"

Pogrzeb 24-letniej gwiazdy TVN. Wierzyć się nie chce w to, co ludzie zrobili po śmierci Patrycji Widery. Wzruszenie odbiera mowę

Nowa edycja mam talent już wiosną w TVN

"Mam talent" wraca na antenę TVN w mocno odmienionym składzie personalnym. Nowych członków jury - Julię Wieniawę i Marcina Prokopa ogłoszono już latem. Zastąpią oni Małgorzatę Foremniak i Jana Klimenta, którzy żegnają się z formatem. Telewidzowie gubili się w domysłach, kto poprowadzi program, skoro dotychczasowy gospodarz zasiądzie w jego jury. Już wszystko jasne. Stacja ogłosiła, że nowymi prowadzącymi "Mam talent" zostali Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Prezenterki TVN -u nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, ale jej kolegę warto poznać.

Kim jest Jan Pirowski?

Mimo że Jan Pirowski nie jest tak rozpoznawalny jak jego towarzyszka za kulisami show, to ma naprawdę doświadczenie medialne. Jest prezenterem radiowym i telewizyjnym. Od 10 lat związany jest z Radiem Eska, gdzie prowadzi codzienną audycję "Wrzuć na luz". Na ekranach telewizorów również możemy go podziwiać, dotychczas na antenie TTV, w programach: "De Facto", "Pierwszy raz za granicą" i "Nasi w mundurach". Podziwiać, to dobre słowo, bo natura obdarzyła go nie tylko talentem, ale także urodą i ciepłym, głębokim głosem. Kilka lat temu Pirowski zagościł nawet na liście 100 najprzystojniejszych mężczyzn polskich mediów. Polki są nim zachwycone.

Jan Pirowski prywatnie

Życie prywatne 38-latka owiane jest tajemnicą. Dziennikarz nie pokazuje się z nikim publiczne, rzadko bywa na ściankach, jego Instagram jest poświęcony głównie pracy zawodowej. W jednym z wywiadów otworzył się natomiast na temat tego, co go w życiu kręci - poza radiem i telewizją, jego ogromną pasją jest polityka - zarówno wewnętrzna, jak i światowa. - Wstyd się przyznać, szczególnie w dzisiejszej sytuacji, ale mnie kręci strasznie polityka, nie tylko zresztą polska. Poświęcam jej mnóstwo czasu, a ludzie raczej o polityce nie chcą słuchać - mówił w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Jan Pirowski jest także miłośnikiem zwierząt, również tych dzikich.

