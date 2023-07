Wielkie zwolnienia w "Mam talent". Wylecą aż cztery osoby?! Prokop i Foremniak w szoku. Kto jeszcze?

Wielkie zwolnienia w "Mam talent". Wylecą aż cztery osoby?! Prokop i Foremniak w szoku

Nowe władze TVN udowodniły już, że nie boją się drastycznych zmian. Po zwolnieniu aż pięciu gwiazd z "Dzień dobry TVN", pora na kolejne rewolucje. Jak się dowiedzieliśmy, pracę ma stracić ekipa jurorów i prowadzących "Mam talent". W programie zostanie tylko... Agnieszka Chylińska (47 l.).

- Szefowa Lidia Kazen uważa, że tylko ona przyciąga widzów i budzi emocje. Posadę jurora mają stracić Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Do zwolnienia są też prowadzący Marcin Prokop i Michał Kempa - zdradza w rozmowie z "Super Expressem" jedna z wysoko postawionych w stacji osób. - Format będzie całkowicie odświeżony i zyska nowe twarze - dodaje nasz rozmówca.

Foremniak, Prokop, Kliment i Kempa zwolnieni?

Dla gwiazd "Mam talent" to może być szok. Małgorzata Foremniak i Marcin Prokop są związani z programem od samego początku, czyli 14 edycji, które realizowano regularnie od 2015 roku. Podobno zmiany najbardziej przeżywa właśnie Marcin.

– Wprawdzie ma "Dzień dobry TVN", ale jeden program to dla niego za mało. Jest spragniony pracy, poza tym boi się, że jeśli mniej go będzie w telewizji, to odbije się to na jego stawkach za eventy, których dziś jest królem – zdradza nasz informator. – Małgosia sobie poradzi, jest optymistką, ale będzie jej trudniej. Taki regularny program to stały dochód, którego ona jako aktorka nie ma nigdzie indziej - słyszymy.

Mówi się, że za sezon programu Małgosia mogła zarabiać nawet 100 tys. zł. A taka kasa piechotą nie chodzi.

Kto zastąpi dotychczasowe gwiazdy "Mam talent"? W stacji trwa właśnie burza mózgów i ustalanie, komu zaproponować fuchę jurorów i prowadzących.

Dobre zmiany?

