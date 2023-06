Dlaczego zwolniono prowadzących "Dzień dobry TVN"? Powody są szokujące. Wystarczyła jedna rzecz

Dzień dobry TVN traci takich prowadzących jak: Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Nieoficjalne, według Wirtualnych Mediów, z formatem żegna się także Filip Chajzer. Dlaczego zwolniono prowadzących "Dzień dobry TVN"? To pytanie zadają sobie teraz chyba wszyscy. Fani na pewno. Serwisowi Plejada udało się w ostatniej chwili skontaktować z biurem prasowym TVN, który wyjawił powody zwolnień. Okazuje się, jak czytamy, że stacja chce, by program zmieniał się dla widzów. "I był odpowiedzią na ich potrzeby. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy", czytamy. Tym samym stacja TVN daje jasno do zrozumienia, że to być może krytyka tych prowadzących ze strony widzów mogła przyczynić się do ich odsunięcia od "Dzień dobry TVN". To by się nawet zgadzało, choć nie we wszystkich przypadkach, jeśli by prześledzić komentarze w mediach społecznościowych. Nie wszyscy prowadzący, z którymi stacja się żegna, cieszyli się bowiem sympatią widzów.

Dlaczego zwolniono prowadzących "Dzień dobry TVN"? Stacja ma nowe pomysły

Oprócz informacji o zwolnieniach, w oświadczeniu "Dzień dobry TVN" pojawiły się także doniesienia, że nowy duet w "Dzień Dobry TVN" stworzą Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Jesienią "Dzień Dobry TVN" czekają również zmiany, o których stacja będzie "informować niebawem". Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

