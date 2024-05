Babcia Barona to znana aktorka. Co sądzi o ukochanej muzyka?

Dagmara Kaźmierska znalazła się w najtrudniejszym momencie swojej celebryckiej kariery. Po tym, gdy portal Goniec.pl dotarł do jednej z kobiet, która miała być ofiarą celebrytki w czasach, gdy ta prowadziła agencję towarzyską, jej wizerunek runął niczym domek z kart. Potem jak grzyby po deszczu zaczęły mnożyć się materiały o kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. A jeszcze niedawno jak burza szła przez program "Taniec z gwiazdami", przechodząc do kolejnych etapów show. Mało tego, Dagmara Kaźmierska za kulisami programu ucięła sobie nawet pogawędkę z samą Niną Terentiew. Nagle wszystko runęło i zarówno Polsat, jak i TVN stanowczo odcięły się od swojej byłej gwiazdy. Ta jednak chyba nadal ma nadzieję na to, że uda jej się wrócić na salony. Najnowsze doniesienia na ten temat przekazał portal Shownews.pl. To byłoby coś niebywałego, gdyby opisywany tajny plan sie powiódł. O co w tym chodzi?

Dagmara Kaźmierska powróci do show-biznesu? "Pod uwagę brana jest ponoć akcja charytatywna"

Z informacji serwisu wynika, że Dagmara Kaźmierska nadal ma przebywać w Egipcie. Wcześniej wydała oświadczenie, będące reakcją na wstrząsające artykuły o jej przeszłości. - Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić - podkreśliła celebrytka, która podobno myśli o powrocie do show-biznesu. "Nadal przesiaduje ponoć w Egipcie, gdzie planuje ze swoimi doradcami, jak odbudować zszargany wizerunek. Pod uwagę brana jest ponoć akcja charytatywna, choć znaliśmy już takich, którzy grzechy przeszłości próbowali przypudrować Bogu ducha winnymi potrzebującymi" - czytamy w portalu Shownews.pl - Na poważnie zastanawia się, co dobrego może uczynić, by choć trochę odkupić swoje winy. Polubiła swoje medialne życie i swoich fanów - przekazał serwisowi informator z otoczenia "Królowej życia". Chcielibyście, żeby Dagmara Kaźmierska powróciła? Zagłosujcie w naszej sondzie. Pod sondą znajduje się galeria pokazująca, jak przez lata zmieniła się Dagmara Kaźmierska.

