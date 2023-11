Zrewolucjonizowany "Mam talent" wraca na antenę TVN. Wiemy, kto poprowadzi program

Jury "Mam talent" bez Foremniak i Klimenta, za to z Wieniawą i Prokopem

Show "Mam talent" od lat cieszy się ogromną widownią i gronem wiernych fanów. Ostatni sezon śledziło ponad 1,5 mln telewidzów. Tym bardziej dziwił fakt, że flagowego programu zabrakło w jesiennej ramówce TVN. Szczęśliwie była to tylko chwilowa przerwa i już wiosną telewidzowie będą mogli ponownie podziwiać zmagania utalentowanych Polaków. Program wraca, jednak podobnie jak poranne pasmo stacji - "Dzień dobry TVN", po mocnych zmianach personalnych. Już w wakacje spekulowano, kto nie powróci do formatu po przerwie i cześć domysłów się potwierdziła. W jury nie zobaczymy już Małgorzaty Foremiak, która zasiadała w nim nieprzerwanie od 15 lat. Zastąpiony zostanie również Jan Kliment. Z dotychczasowego składu, zostanie więc jedynie Agnieszka Chylińska. Obok niej zobaczymy Marcina Prokopa i Julię Wieniawę.

Nowi prowadzący w "Mam talent": Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski

W roli prowadzącej show zobaczymy w nowej edycji Agnieszkę Woźniak-Starak. Dziennikarka od 10 lat związana jest ze stacją TVN. Do czerwca br. prowadziła wraz z Ewą Drzyzgą popularne pasmo śniadaniowe stacji. Prezenterka ma też spore doświadczenie w roli gospodyni innych programów, które zdobywała w "Big Brotherze", "Azja Express" czy plotkarskim programie "Na językach". Sporą niespodzianką jest osoba drugiego prowadzącego. Nie sprawdziły się pogłoski o ty, że w tej roli zobaczymy Damiana Michałowskiego. Agnieszce Woźniak-Starak będzie towarzyszył Jan Pirowski. Jego głos znają wszyscy słuchacze Radia Eska, w którym prowadzi codzienną audycję "Wrzuć na luz". Telewidzowie znają go zaś z anteny TTV i programów "De facto" oraz "Pierwszy raz za granicą".

- Cieszę się, że ludzkie serce jest skonstruowane z dwóch komór, bo w jednej płynie u mnie radiowa krew a w drugiej telewizyjna. To wielki zaszczyt i przyjemność każdego dnia zapraszać do tego krwioobiegu nowych ludzi, bo to właśnie energia słuchaczy, widzów, ich talenty i ogrom różnych osobowości są dla mnie absolutnie fascynujące i napędzają mnie do pracy - czytamy na profilu nowego prowadzącego "Mam talent". Zapowiada się emocjonująca rozrywka.