Są przecieki! To on może poprowadzić "Mam Talent" za Prokopa?! Wielka gwiazda TVN

Program "Mam talent" to jeden z najbardziej popularnych i lubianych programów stacji TVN. W sierpniu media obiegła informacja o ogromnych zmianach, które czekają ten program. Pożegnano między innymi Małgorzatę Foremniak, która za stołem jurorskim siedziała od pierwszej edycji, a także podziękowano Jankowi Klimentowi. Zamiast nich obok Agnieszki Chylińskiej zobaczymy Julię Wieniawę oraz Marcina Prokopa. Są już pierwsze przecieki, kto może zastąpić gwiazdora TVN w tej roli. To znany i lubiany prezenter TVN! Zobaczcie, o kogo chodzi!

To on może zastąpić Marcina Prokopa! Na co dzień występuje w TVN

Jak dowiedział się portal "Plotek", największe szanse do prowadzenia flagowego programu TVN ma Damian Michałowski!

- Brane są pod uwagę różne warianty, co do prowadzenia programu, w tym np. duet męsko-damski, ale Damian to poważny kandydat. Przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, ma doświadczenie i luz znany swojemu poprzednikowi. Jest na to duża szansa, że nowy gospodarz to będzie on - zdradziła "Plotkowi" osoba z produkcji show.

