Nauczycielki, które molestują seksualnie swoich nieletnich uczniów to już prawdziwa plaga w Stanach Zjednoczonych. Raz po raz w mediach natrafia się na wiadomości o kobietach aresztowanych za uprawianie seksu z nieletnimi. Rzadko jednak zdarza się, by ofiara nauczycielki pedofilki była aż tak młoda. Tym razem pracownica amerykańskiej szkoły podstawowej River Crest w Wisconsin wykorzystywała seksualnie zaledwie jedenastoletniego ucznia. Jak podaje CBS News Minnesota, Madison Bergmann (24 l.) zamykała się z nim w klasie podczas przerw szkolnych, a potem opisywała w pamiętniku, co ze sobą robili. A wszystko zaczęło się, kiedy uwielbiana przez uczniów nauczycielka została zaproszona przez rodziców chłopca na wspólny wyjazd wakacyjny. Tym sposobem przy jakiejś okazji dostała numer telefonu ucznia. Zaczęła się wymiana SMS-ów, a rodzice 11-latka absolutnie nie podejrzewali, co się za tym kryje. W tym samym czasie Madison Bergmann zaręczyła się ze swoim chłopakiem, ślub miał odbyć się w lipcu. Nic nie wskazywało na to, że jej intencje wobec dziecka są w jakiś sposób niewłaściwe.

24-letnia nauczycielka do ucznia piątej klasy: "Kocham cię bardziej niż kogokolwiek na świecie"

Ale po paru miesiącach ojciec 11-latka przypadkiem znalazł w jego telefonie podejrzane SMS-y od nauczycielki. Ich treść była na tyle jednoznaczna, że mężczyzna wydrukował wszystkie wiadomości i natychmiast pobiegł do szkoły, gdzie powiadomił o wszystkim dyrekcję. Wezwano policję, 24-latka została aresztowana. W jej torebce znaleziono pamiętnik, w którym opisywała potajemne spotkania z 11-latkiem w klasie i to, jak bardzo podobało jej się, gdy się całowali i dotykali. "Kocham cię bardziej niż kogokolwiek na świecie" - tłumaczyła chłopcu, dodając, że jest mimo wszystko jeszcze za młody na to, by wydarzyło się coś więcej niż całowanie i dotykanie. Kobiecie grozi wyrok za napaść na tle seksualnym pierwszego stopnia. Została zwolniona z aresztu za wysokim poręczeniem majątkowym, oczywiście nie uczy już w szkole.

Autor: Facebook/Madison Bergmann

Wisconsin elementary school teacher, 24, busted for ‘making out’ with 5th grader — three months before wedding https://t.co/bn9f8o7lXw pic.twitter.com/obXiUISrde— New York Post (@nypost) May 4, 2024

