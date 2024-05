Dopiero co miała wypadek na scenie, a już planuje kolejne występy. Sława Przybylska jest nie do zdarcia. Co za kobieta!

Sława Przybylska szykuje się do występu na festiwalu w Opolu

Sława Przybylska znów jest w dobrej formie. Po niedawnym wypadku, jakiego doznała na scenie, nie ma już śladu, a dostojna gwiazda przygotowuje się do kolejnych występów. I to nie byle gdzie, bo na festiwalu w Opolu. To wyjątkowe miejsce dla każdego polskiego artysty. W ubiegłym roku Przybylskiej zabrakło na opolskiej scenie, tym chętniej przygotowuje się do tegorocznych występów. Szczegóły zdradził menadżer wokalistki rozmowie z Faktem. "TVP się w tym roku zrehabilitowała i pani Sława wystąpi w Opolu. Zobaczymy ją na scenie w piątek 31 maja tuż po jubileuszowym koncercie Michała Bajora o godz. 22. Zaśpiewa swój wielki przebój "Gdzie są kwiaty z tamtych lat", możliwe, że przygotuje też coś na bis. Do tego odbierze też nagrodę specjalną od prezydenta miasta" - poinformował Krzysztof Rydzelewski. Mężczyzna dodał także, że gwiazda już przygotowuje kondycję, ćwiczy regularnie, dba o głos i zastanawia się nad uszyciem nowej kreacji, do której planuje założyć buty na 10-centymetrowym słupku.

Facet wygadał, co po wypadku wyprawia 91-letnia Sława Przybylska! Nieprawdopodobne wygibasy

Sława Przybylska nie zamierza oddawać pola. Kocha scenę

Sława Przybylska kilka lat spędziła w domowym zaciszu. Gwiazda zniknęła z życia publicznego z powodu choroby ukochanego męża. Jan Krzyżanowski w 2018 r. przeszedł udar. W wyniku choroby trafił początkowo do specjalnego ośrodka, ale pobyt tam nie był dla niego komfortowy. Gwiazda zabrała więc męża do domu i samodzielnie się nim opiekowała aż do śmierci. Nie myślała wtedy ani o scenie, ani o pracy. Po śmierci męża była zbyt przybita, by planować cokolwiek. Jednak jej pozytywne nastawienie do życia pozwoliło jej szybko przełamać rozpacz i apatię.

Gwiazda jest w świetnej formie i nie zamierza oddawać pola. Wiosną ubiegłego roku światło dzienne ujrzała siedemnasta płyta Sławy Przybylskiej. Artystka zamieściła na niej nowe wersje swoich największych przebojów, m.in "Pamiętasz była jesień”, „Miłość w Portofino” i „Gdzie są kwiaty”, kilka mniej znanych piosenek oraz dwa nowe utwory. Wraz z Januszem Tylmanem wyruszyła też w trasę koncertową promującą album. Jest w świetniej formie i gromadzi pełne sale publiczności. Już nie możemy się odczekać, by zobaczyć ja na opolskiej scenie.