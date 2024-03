Sława Przybylska miała wypadek. "Rozcięła sobie kolano, uderzyła się w głowę"

Powiedzieć, że Sława Przybylska jest niezniszczalna, to nic nie powiedzieć. Słynna artystka cały czas jest w kapitalnej formie fizycznej i wokalnej. 91-letnia piosenkarka ciągle występuje na scenie. Ostatni jej koncert odbył się 10 marca w Radzyniu Podlaskim. Nie była to zwykła impreza. Gwiazda polskiej estrady uświetniła bowiem odchody 25-lecia istnienia powiatu radzyńskiego. Do pewnego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Nagle stało się coś starsznego. Sława Przybylska miała wypadek na scenie! Artystka potknęła się i łukiem brwiowym brwiowym gruchnęła w statyw, a następnie upadła i rozcięła kolano. Trysnęła krew, a menadżer piosenkarki zdecydował się wezwać karetkę. - Sława cofała się i zahaczyła o przewody. Niestety upadła. Rozcięła sobie kolano, uderzyła się w głowę. Chwilę potem opatrzyłem ją szybko, bo kolano krwawiło i wezwaliśmy karetkę - poinformował w rozmowie z "Faktem" Krzysztof Rydzelewski.

Sława Przybylska po wypadku weszła na scenę! Potem pojechała do szpitala

Potem stało się coś nieprawdopodobnego. Sława Przybylska nie tylko oznajmiła, że nie chce jechać do szpitala, lecz także wróciła na scenę! - Pytałem Sławę, czy chce wrócić na estradę, stwierdziła, że tak. Przebrała się w następną kreację, wyszła, odebrała tytuł honorowego obywatela i nawet zaśpiewała jeszcze kilka piosenek - zdradził jej menadżer. Wypadek Sławy Przybylskiej jednak odbił się na jej zdrowiu. Dzień po koncercie artystka pojechała w końcu do szpitala. - Zrobiono jej prześwietlenie głowy i stóp. Lekarz opatrzył też rany. Jedna stopa jest bardzo obita, bolą ją też żebra. Po uderzeniu głową w statyw na łuku brwiowym doszło do wylewu i niestety teraz wychodzą sińce. Sława jest teraz w domu i dochodzi do siebie - przekazał Krzysztof Rydzelewski. Sławie Przybylskiej życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych znakomitych występów.

