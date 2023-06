Szok!

90-letnia Sława Przybylska wciąż koncertuje! Gwiazdy nie stać na spokojną emeryturę?

aszu 11:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sława Przybylska (90 l.) wyznała w jednym z wywiadów, że nie stać jej na to, by być emerytką. Choć dostojna gwiazda rozpoczęła już 9 dekadę życia nie w głowie jej odpoczynek. Właśnie wydała kolejną płytę i ruszyła w trasę koncertową. Marzy o tym, by śpiewać do końca życia.