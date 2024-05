Anita Sokołowska pokazała dom. Tak mieszka zwyciężczyni "TzG"

Anita Sokołowska przez wiele lat grała w popularnym serialu "Przyjaciółki". To właśnie on przyniósł jej rozpoznawalność i uznanie fanów. Przez wiele miesięcy mogliśmy oglądać ją w hicie Polsatu "TzG", gdzie w minioną niedzielę zajęła pierwsze miejsce i zgarnęła Kryształową Kulę. Jak na osobowość medialną aktorka chętnie prowadzi swoje media społecznościowe. To właśnie tam udostępnia zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje życie prywatne oraz pracę.

Zobacz też: Dzięki Anicie ma pieniądze na ślub. Jeschke ma za co dziękować

Anita Sokołowska pokazała piękny dom

Anita Sokołowska na instagramowym koncie pokazała, jak wygląda jej mieszkanie. Okazuje się, że to naprawdę piękne wnętrza. W domu aktorki przeważają jasne kolory, które pięknie współgrają z drewnianą podłogą. We wnętrzach można znaleźć też sporo roślin, eleganckie lampy oraz wygodne sofy.

Zobacz też: Sokołowska pojawiła się na ściance, ale wszyscy patrzyli tylko na jedno! Wstyd?

Anita Sokołowska spełnia się jako mama

Anita Sokołowska przez lata grała Zuzannę Krajewską w kultowym serialu "Przyjaciółki". Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zaryzykowała tę rolę, aby zostać mamą. Narodziny synka zmieniły w jej życiu wszystko.

Zobacz też: Roxie Węgiel nie wygra "Tańca z Gwiazdami"? Wszystko przez KLĄTWĘ programu! Cierpiały przez nią Steczkowska, Okupnik, Wyszkoni i wiele innych

Aktorka miała ponad 40 lat, kiedy urodziła pierwsze dziecko. Gwiazda postawiła wszystko na jedną kartę i udało się. Synek aktorki z Bartoszem Frąckowiakiem, Antoni, przyszedł na świat w 2013 roku.

"Gdy podpisywałam kontrakt na rolę w "Przyjaciółkach", nie myślałam, że ten moment potrwa szczęść lat. Byłam natomiast pewna, że chce mieć dziecko, tylko odsuwaliśmy się z Bartkiem decyzję na później. Nie panikowałam: "A co będzie, jeśli wyrzucą mnie z serialu, bo jestem w ciąży? Wyrzucą to wyrzucą. Życie jest ważniejsze od najlepszej nawet roli" - mówiła aktorka w "Twoim stylu".

Zobacz też: Internauci oburzeni wygraną Anity Sokołowskiej. Piszą o "ustawce"

Zobacz naszą galerię: Anita Sokołowska pokazała dom. Tak mieszka zwyciężczyni "TzG"

Sonda Czy Anita Sokołowska słusznie wygrała Taniec z gwiazdami? Jasne! Była najlepsza! Nie! Roxie była znacznie lepsza! Należało się jej za trud i odwagę A to ona wygrała Taniec z gwiazdami?