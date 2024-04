Sokołowska pojawiła się na ściance, ale wszyscy patrzyli tylko na jedno! Wstyd?

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w "Tańcu z gwiazdami"

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke od początku tej edycji "Tańca z gwiazdami" radzą sobie świetnie i są jednymi z faworytów. W najnowszym, 8. odcinku nie było inaczej - para zatańczyła taniec nowoczesny i zdobyła 40 punktów, czyli komplet najwyższych not od Rafała Maseraka, Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk i Tomasza Wygody.

Taniec nowoczesny - jak to zwykle bywa - para odtańczyła w zwiewnych, białych szatach i boso. Jednak to, co sprawdza się na parkiecie, nie zawsze pasuje na czerwonym dywanie...

Anita Sokołowska w skarpetach na ściance

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke przed startem odcinka pozowali na ściance, a uwagę fotoreporterów przyciągały zwłaszcza ich... stopy. O ile Jacek, podobnie jak na scenie, był na bosaka, o tyle Anita zdecydowała się pozować do zdjęć... w skarpetach. Delikatnie mówiąc - umiarkowanie eleganckich i nienachalnie czystych.