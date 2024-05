Ukryte kamery w pałacu Putina. Pokazali nagrania, wnętrza szokują!

O "pałacu Putina" szerzej zaczęto mówić w 2021 roku, gdy Fundacja Antykorupcyjna Aleksieja Nawalnego pokazała film na temat wartej ponad 5 miliardów złotych rezydencji położonej nad Morzem Czarnym w pobliżu Glenedżyka. Pałac jest położony na działce 39 razy większej niż księstwo Monako. Mówiono wtedy o nadzwyczajnych luksusach i przepychu, jakie panowały we wnętrzach. W środku Putin miał mieć między innymi prywatny klub ze striptizem, lodowisko i winiarnię, spa oraz sekretny tunel, prowadzący prosto na plażę. Teraz o posiadłości znów zrobiło się głośno. A to za sprawą materiałów upublicznionych przez FBK i portal Projekt. "W swoim najnowszym raporcie FBK uzyskało cztery godziny filmów z ukrytej kamery nagranych w pałacu. Nowy materiał ukazuje nigdy wcześniej nie widziane szczegóły wnętrza kompleksu" - pisze Meduza.

Rezydencja Putina. Tego jeszcze nikt nie widział

Co widać na nagraniach? Między innymi to, że Putin zmienił dzieła sztuki, jakie znajdowały się na ścianach. Nie są to już "romantyczne freski", a obrazy prezentujące historyczne bitwy. Z tego, co widać w pałacu, Putin zwrócił się w stronę wiary - z rozrywkowej sali gier utworzono bowiem kaplicę. "Ściana ikon i malowideł religijnych w kaplicy wskazuje, że nosi ona imię księcia Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego, który w 988 roku przyjął chrześcijaństwo i schrystianizował Ruś Kijowską. W kaplicy znajduje się także ławka, w której można siedzieć podczas długich nabożeństw" - czytamy na portalu Meduza. Na piętrach rezydencji znajduje się z kolei 11 sypialni, "a same pokoje główne zajmują około 275 metrów kwadratowych". Wszystkie materiały wykończeniowe, meble i dekoracje pochodzą natomiast od luksusowych producentów, których autorzy raportu wymieniają z nazw.

Pałac Putina: szwajcarskie łazienki, włoskie meble

W pałacu Putina znajdziemy zatem między innymi: wyposażenie łazienek i kuchni niemieckich firm Jorger, Tece, Emco i Hansgrohe; włoskich Gessi i Vismara Vetro; szwajcarskich Geberit i Laufen i japońskiej Omoikiri. Oświetlenie to takie marki, jak: Flos, Mantra, Aromas del Campo, Modular i Osram, a także Baguès i Baccarat, Vaughan, Arizz, Estro&Luminara i Il Paralume Marinai. Meble natomiast to robota ekskluzywnych włoskich producentów, takich jak: Zanaboni, Scappini & C, Salda, Provasi, Roberto Giovannini, OAK, Mobili Di Castello, Angelo Cappellini, Andrea Fanfani i Medea.

