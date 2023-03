Alina Kabajewa (39 l.), była gimnastyczka, nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, żyje jak w bajce. Od 15 lat wiąże się ją z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Podobno doczekali się czwórki dzieci: dwóch chłopców i 8-letnich bliźniaczek. Dotąd trudno jednak było znaleźć twarde dowody na to, że Putin i Kabajewa są parą. Teraz wszystko się zmieniło. Dziennikarze śledczy z portalu Projekt ujawnili we wtorek (28 lutego) wieczorem, że Kabajewa i Putin nie dość, że mieszkają razem w pałacu we Wałdaju, to wspólnie zarabiają i obracają milionami, pochodzącymi z kont na Cyprze. Między innymi właśnie z tych pieniędzy Putin kupił dla swojej ukochanej "największe mieszkanie w Rosji".

Putin rozpieszcza Kabajewą. Basen na dachu z widokiem na morze

Chodzi o nieruchomość położoną w kompleksie Królewski Park w Soczi. To dwukondygnacyjne mieszkanie o powierzchni 2600 m kw., z basenem, salą kinową, patio i lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Projekt opublikował zdjęcia apartamentu, które udało się zdobyć, gdy w 2021 roku, na krótko, w internecie pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży tego mieszkania. Projektantem ociekających złotem wnętrz miał być niejaki Walentin Judaszkin, wzięty projektant mody, który był także mężem zaufania Putina podczas wyborów prezydenckich 2012 roku - podaje Projekt. Na zdjęciach widać m.in. jadalnię niemal w całości pokrytą marmurem, złoconą dekorację schodów prowadzących na piętro, salę kinową wykończoną cennymi gatunkami drewna i basen na dachu ze wspaniałym widokiem na morze.

Kupił mieszkanie dla Putina, teraz nie żyje

Iście królewska nieruchomość została kupiona w 2011 roku z funduszy zarejestrowanej na Cyprze firmy Ermira. Formalnym nabywcą mieszkania był Oleg Rudnow, nieżyjący już dawny znajomy Putina z Petersburga. Portal Projekt powołuje się na osobę, która "w ciągu kilku lat uczestniczyła bezpośrednio w zarządzaniu" Ermirą i związanymi z nią spółkami. To właśnie te firmy "wydawały miliony dolarów na osobiste potrzeby Putina i jego bliskich, takie jak pałac w Gelendżyku, willa w Soczi, nieruchomość dla zięcia i byłej żony prezydenta" - czytamy.

Kabajewa już tam nie mieszka. "Woli bardziej ustronne miejsca"

"Aby przekonać się, że penthouse związany jest z Kabajewą, korespondent Projektu pojechał do Soczi i udając nabywcę spotkał się z agentami nieruchomości sprzedającymi mieszkania w tym budynku. Dwóch agentów przyznało, że słyszeli, iż penthouse jest własnością Kabajewej. Mieszkańcy powiedzieli jednak, że Kabajewej tam nie widzieli, przynajmniej w ostatnich latach. Najprawdopodobniej wolała ona mieszkać w innym, bardziej ustronnym miejscu" - cytuje Projekt PAP.

«Проект» впервые опубликовал фото резиденции Путина на Валдае и рассказал, что рядом с ней построили деревянный терем для Кабаевой и их общих детей https://t.co/EBZrVJP0yr pic.twitter.com/gDVqmkjley— Медиазона (@mediazzzona) February 28, 2023

Sonda Czy wierzysz, że Putin i Kabajewa mają wspólnie dzieci? Tak Nie Nie obchodzi mnie to