Alina Kabajewa, najbardziej elastyczna kobieta w Rosji, a w ostatnich latach bogaczka stojąca na czele największej grupy medialnej, do której należą państwowe media w Rosji, od 15 lat uchodzi za kochankę Putina. Niektóre plotki głoszą nawet, że już jest jego żoną i że doczekała się nim czwórki dzieci: dwóch chłopców oraz bliźniaczek. Kabajewa żyje jak królowa - mieszka w luksusowych apartamentach i rezydencjach [ostatnie lata spędziła podobno w jednym z najdroższych domów w Szwajcarii, który ma nawet własne lądowisko da helikopterów - przyp. red.], kupuje ciuchy od projektantów, obwiesza się bajecznie drogą biżuterią i... korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. W tej ostatniej materii jednak coś chyba poszło nie tak.

Spuchnięta Kabajewa przesadziła z botoksem?

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie dziewczyna Putina rzadko pojawia się publicznie. Jednak gdy już to zrobi, uwagę przykuwają dwie rzeczy: to, co mówi i to jak wygląda. Na początku lutego Kabajewa wzięła udział w imprezie z okazji rocznicy powstania jednego z rosyjskich kanałów telewizyjnych. To właśnie tam wygłosiła przemowę, której treść ciężko skomentować. "Życzmy powodzenia każdemu z nas i nam wszystkim razem. Już od roku wszyscy Rosjanie walczą o nasz kraj. Nasi ludzie potrzebują sukcesu i go osiągną. Pomaga im w tym to, co robią korespondenci wojenni, media. W warunkach, w jakich dziś żyjemy informacja działa jak broń, a media wcale nie są gorsze pod względem znaczenia od karabinu maszynowego Kałasznikowa" - mówiła.

Putin "romansuje" z medycyną estetyczną

Nie tylko jej słowa były dziwne, jej twarz również - wyraźnie spuchnięta, o zmienionych rysach. Internauci od razu podchwycili temat. "Przesadziła z medycyną estetyczną, wygląda to po prostu źle". "Ma dopiero 39 lat, co będzie dalej? Widać, że wielkie pieniądze nie pomogły", "Każdy starzeje się tak, jak na to zasługuje. Ona starzeje się źle" - piszą. Ktoś zasugerował też, że Putin i Kabajewa są do siebie coraz bardziej podobni, możliwe więc, że korzystają z usług tego samego chirurga plastycznego. Warto bowiem wspomnieć, że 70-letni rosyjski prezydent podobno jest uzależniony od wstrzykiwania sobie botoksu i co najmniej od 10 lat "romansuje" z medycyną estetyczną.

