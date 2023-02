Rozpustna kochanka Putina ostro w telewizji. "Media są jak Kałasznikow". Podobno jest demonem seksu

Alina Kabajewa to chyba najbardziej utytułowana rosyjska gimnastyczka. Co prawda jej sportowa kariera już dawno przebrzmiała, wciąż jest jednak o niej głośno. Piękna sportsmenka od 15 lat jest wiązana z Władimirem Putinem (70 l.). Mówi się, że doczekała się z nim czwórki dzieci: dwóch chłopców, w tym jednego już nastoletniego, oraz bliźniaczek. Na gimnastycznej emeryturze Kabajewa postanowiła skupić się na karierze w mediach. Nie została jednak ani dziennikarką, ani prezenterką, a od razu stanęła na czele Narodowej Grupy Medialnej, która jest właścicielem ogromnej części państwowych rosyjskich mediów. Potentatka rocznie zarabia jakieś 9,5 mln zł.

Kochanka Putina porównuje media do Kałasznikowa

Kabajewa bardzo rzadko pokazuje się publicznie, ale gdy już to robi, to długo nie da się później o tym zapomnieć. Tak stało się i tym razem. Jak donosi "Daily Star", dziewczyna Putina parę dni temu przemówiła w mediach. Wyglądała nieco dziwnie, tak jakby niedawno przeszła zabiegi medycyny estetycznej. Ciekawsze jednak jest to, co mówiła. Propaganda aż się wylewała. "Życzmy powodzenia każdemu z nas i nam wszystkim razem. Już od roku wszyscy Rosjanie walczą o nasz kraj. Nasi ludzie potrzebują sukcesu i go osiągną. Pomaga im w tym to, co robią korespondenci wojenni, media. W warunkach, w jakich dziś żyjemy informacja działa jak broń, a media wcale nie są gorsze pod względem znaczenia od karabinu maszynowego Kałasznikowa" - mówiła.

Kabajewa to demon seksu?

Tymczasem okazuje się, że Kabajewa może być uzależniona od seksu. Od pewnego czasu krążą informacje, że Putin nie wytrzymuje już tempa intymnego życia, jakie narzuca mu kochanka, a ona przez to rozgląda się za kimś innym. Kabajewa ma za sobą sesję rozbieraną w magazynie "Maxim". Osoby, które ją realizowały mówiły podobno, że jest bardzo frywolna, pełna seksapilu i nie ma zahamowań.

