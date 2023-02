Tak wygląda syn Putina i Kabajewej. Poszedł z mamą do kościoła i gorliwie się modlił!

Wokół tego namiętnego związku narosło tak wiele plotek, że czasem trudno za nimi nadążyć. 70-letni Władimir Putin, po tym, jak po 30 latach małżeństwa rozwiódł się z Ludmiłą Szkriebniewą, z którą ma dwie dorosłe córki, związał się podobno z najbardziej utytułowaną rosyjską gimnastyczką, Aliną Kabajewą (39 l.). Nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji piękność już dawno przeszła na sportową emeryturę i poświęciła się karierze w zarządzaniu mediami. Z jej zeznania podatkowego wynika, że dzięki szefowaniu Narodowej Grupie Medialnej, która jest właścicielem ogromnej części państwowych rosyjskich mediów, Kabajewa zarabia jakieś 15 razy więcej niż jej kochanek, prezydent Rosji (9,5 mln zł rocznie).

Putin ma z Kabajewą czwórkę dzieci?

Kabajewa spełnia się też jako matka czwórki dzieci, których ojcem ma być właśnie Putin. Para ma podobno siedmioletnie bliźniaczki oraz dwóch synów. I to właśnie jeden z nich był ostatnio widziany. Rzadka okazja, by sfotografować rzekome "tajne" dzieci rosyjskiego dyktatora, pojawiła się, gdy Alina Kabajewa zabrała 12-letniego Dmitrija do kościoła. Na fotografiach widać, jak mały gorliwie się modli. Trudno nie zauważyć podobieństwa chłopca do jego domniemanego ojca.

To syn Putina, czy przypadkowy chłopiec?

"Dmitrij Władimirowicz Kabajew. Jego drugie imię oznacza syn Władimira. Podobno jest synem Putina. Co o tym myślicie?" - pyta Jason Jay Smart, korespondent "Kyiv Post", objęty dożywotnim zakazem wjazdu do Rosji. Tymczasem pojawiają się głosy, że chłopiec nie ma z Putinem nic wspólnego, a obok Kabajewej pojawił się przypadkowo. "W rzeczywistości jest to syn kierownika działu ksiąg liturgicznych wydawnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Iwana Niefiodowa. A Niefiodow, w przeciwieństwie do Putina, ujawnia obecność potrzeb rodziny czynami, a nie tylko słowami"- napisał na Twitterze niezależny dziennikarz śledczy Andriej Zacharow. Cytuje go amerykański "Newsweek".

Dmitry Vladimirovich Kabaev. His middle name means “son of Vladimir.”Allegedly he is the son of Putin.What do you think? pic.twitter.com/QVDtGx3vtp— Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 25, 2023

По сети гуляет снимок якобы сына Кабаевой и Путина.На самом деле это сын заведующего отделом богослужебных книг издательства РПЦ Ивана Нефедова.И Нефедов, в отличие от Путина, явно следует традиционным семейным ценностям на деле, а не только на словах. pic.twitter.com/lV7spCAgCr— Andrey Zakharov (@skazal_on) January 29, 2023

