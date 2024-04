Zdrada w najbliższym otoczeniu Putina! "To wielki skandal"

Zdrada stanu w najbliższym otoczeniu Władimira Putina? "Na razie nie chcą mówić o tym publicznie. To wielki skandal, w końcu chodzi o wiceministra obrony"

Władimir Putin obsesyjnie boi się zdrady i zamachu na swoje życie, podobnie jak zarazków i koronawirusa. Takie pogłoski krążyły po świecie od wybuchu pandemii, a zwłaszcza po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Teraz okazuje się, że faktycznie nawet w najściślejszym gronie współpracowników rosyjskiego dyktatora mógł znaleźć się ktoś, kto zdradził. Kto to taki? Jak poinformował niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na anonimowe źródła z Federalnej Służby Bezpieczeństwa, chodzi o wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa, który został niedawno aresztowano. Jak oficjalnie podawano, za korupcję. Ale nieoficjalnie chodzi o coś znacznie bardziej poważnego, bo o zdradę stanu.

"Putin dał polecenie (aresztowania), gdy udało się go przekonać, że chodzi o zdradę stanu"

"Łapówka to wersja dla ludu. Na razie nie chcą mówić publicznie o zdradzie stanu. To wielki skandal, w końcu chodzi o wiceministra obrony" – powiedziało Ważnym Istoriom źródło związane z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. "Za korupcję nikt by go nie zatrzymywał. O tym dawno wszyscy wiedzieli. (Władimir) Putin dał polecenie (aresztowania), gdy udało się go przekonać, że chodzi o zdradę stanu" – dodało drugie źródło z FSB. Doniesień tych nie potwierdza rzecznik Kremla. "Powinniście skupić się na oficjalnych informacjach. Trzeba się koncentrować na informacjach podawanych przez organy śledcze, a potem na decyzji sądu" - powiedział Dmitrij Pieskow.

Some thoughts on Timur Ivanov's arrest and the consequences of this event for Russia (he was officially arrested for two months in Russian court today):This is not "fighting corruption". This is a fight to control financial flows.◾️Putin obviously knew about the situation.… https://t.co/NEtKuoxMc9 pic.twitter.com/UP7O9Qfhtq— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2024

