Żałoba w TVN. Nie żyje reżyser "Na Wspólnej". Pracował od 371 odcinka

Żałoba w TVN. Nie żyje Leszek Staroń, artysta, który dołożył swoją cegiełkę do wielkiego sukcesu serialu "Na Wspólnej". Jak podaje portal Filmpolski.pl, który jako pierwszy przekazał smutną informację o śmierci reżysera, Leszek Staroń był drugim reżyserem "Na Wspólnej" od 371 odcinka. Cenionego artystę pożegnał m.in. związany z TVN portal dziendobry.tvn.pl. Leszek Staroń niedawno obchodził swoje 86. urodziny. Urodził się 10 kwietnia 1938 roku. Mimo że był także aktorem, od zawsze ciągnęło go do reżyserki. Ukończył Wydział Reżyserii w PWSFTviT w Łodzi. Współpracował m.in. z Janem Łomnickim. - Szerszej publiczności dał się poznać za sprawą "Wolnej soboty". W późniejszych latach zrealizował dwa obrazy telewizyjne "Zabijanie koni" oraz "Chłopiec", do którego napisał również scenariusz i dialogi. Był autorem takich seriali, jak "6 milionów sekund" i "Magma" - czytamy w serwisie.

Leszek Staroń, będąc jeszcze po osiemdziesiątce, był aktywny zawodowo. Od 2019 roku był reżyserem aż siedmiu (!) filmów ("15 miesięcy do niepodległości", "Trzech od zebry", "Ołówkiem i pędzlem", "Mój tata", "Zagrabiony, Odnaleziony, Odzyskany", "Emanuel Schlechter. Szlagwroty niezapomniane UT SIT BENE PATRIAE" i "Po pierwsze dobro Ojczyzny").

