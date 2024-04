Poruszające, co Lipowska zrobiła na pogrzebie Kucówny. Wyszła na środek i wszyscy wstrzymali oddech

Pogrzeb Zofii Kucówny. Przyszli wyjątkowi polscy artyści

Pogrzeb Zofii Kucówny zgromadził tłumy żałobników. Wśród nich znaleźli się wyjątkowi polscy artyści, m.in. Daniel Olbrychski, Irena Santor, Teresa Lipowska, Patrycja Kazadi, Daria Widawska, Ewa Wiśniewska, Emilia Krakowska, Michał Piela czy Maja Komorowska. Wielu żałobników zwróciło szczególną uwagę na Daniela Olbrychskiego. Słynny aktor i Zofia Kucówna byli bardzo zaprzyjaźnieni od kilkudziesięciu lat. - Byłem w liceum i regularnie chodziłem do Teatru Powszechnego na Pradze, którego dyrektorem był Adam Hanuszkiewicz, a Zosia – główną aktorką. Pamiętam, że przyniosłem jej wtedy za kulisy czekoladę, bo nie miałem kwiatów. Występowała z Tadeuszem Janczarem w "Eurydyce" - wspominał w rozmowie z TVP Daniel Olbrychski. - Nie wiedziałem, że minie parę lat i stanę naprzeciwko niej jako jej syn Hamlet w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym. Zosia, starsza ode mnie zaledwie o 13 lat, przepięknie grała matkę. Przez cztery lata graliśmy "Hamleta" w Teatrze Narodowym i gościnnie w całej Europie. Wspomnienie tej sztuki i wspólnej gry towarzyszyło naszym spotkaniom w Skolimowie - dodał aktor.

Dostojny i mocno zarośnięty Daniel Olbrychski czytał Ewangelię w kościele

Daniel Olbrychski na pogrzebie Zofii Kucówny wyglądał bardzo dostojnie. Wybitny artysta był mocno zarośnięty, co dodawało mu powagi. W kościele przyjaciel zmarłej gwiazdy miał specjalne, niezwykle ważne zadanie do wykonania. Daniel Olbrychski w poruszający sposób czytał Ewangelię. Ludzie byli niezwykle poruszeni. Część żałobników nie mogła powstrzymać się od płaczu. Na wzruszający gest w trakcie pogrzebu Zofii Kucówny zdobyła się także Teresa Lipowska. Gwiazda "M jak miłość" pochyliła się nad urną zmarłej aktorki i delikatnie musnęła ją palcami. W ten sposób pożegnała się z Zofią Kucówną. Po mszy żałobnicy udali się do Skolimowa, czyli miejsca, z którym przez lata związana była aktorka. Zofia Kucówna spoczęła w pięknej kwaterze obok innych byłych mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Aktorka zmarła właśnie w tym domu, 6 kwietnia 2024 roku.

