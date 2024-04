Pogrzeb Zofii Kucówny. W kościele puścili nagranie! Ludzie byli w szoku. Relacja z uroczystości

Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej. Conan ma przydomek jak Mike Tyson!

Zofia Kucówna zmarła 6 kwietnia 2024 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Miała 90 lat, niedługo później miała obchodzić kolejne urodziny. Niestety, w ostatnich tygodniach poważnie chorowała i nie wychodziła ze swojego pokoju. Wcześniej dziennikarka "Super Expressu", Monika Tumińska, była nawet na 90. urodzinach Zofii Kucówny. Po raz ostatni artystka pojawiła się wtedy bez skrępowania w obecności kamer i aparatów. Zofia Kucówna zmarła w ukochanym Skolimowie, który współtworzyła i dla którego miała specjalne miejsce w sercu. Jej życzeniem było, by spocząć w pobliżu. Aktorka, pedagożka, autorka książek, społeczniczka - można by długo wymieniać zasługi, których stała się symbolem. Zgodnie z jej prośbą, Zofia Kucówna spocznie na cmentarzu w pobliżu Skolimowa. Pogrzeb rozpoczyna się w poniedziałek, 15 kwietnia, o godz. 12:00. Msza żałobna zostanie odprawiona w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Gwiazda spocznie na cmentarzu w Skolimowie, ceremonię zaplanowano na 14:30. - Pani Zosia spocznie w pięknej kwaterze obok innych byłych mieszkańców naszego ośrodka — powiedział Krzysztof Szuster, prezes ZASP. Zapraszamy do poniższej relacji z uroczystości.

