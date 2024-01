Janusz Majewski nie żyje! Legendarny reżyser odszedł nagle w nocy. W branży pracował od ponad 60 lat

Janusz Majewski, legendarny reżyser, scenarzysta i pisarz, nie żyje. Od lat był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i to właśnie ta organizacja przekazała wieści o jego śmierci. Mężczyzna zmarł w nocy w środę, 10 stycznia. Jak czytamy, Janusz Majewski urodził się w 1931 roku we Lwowie. Ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej oraz reżyserię na PWSFTViT w Łodzi. Jako reżyser filmów fabularnych zadebiutował w 1966 roku wielokrotnie nagradzanym „Sublokatorem”. Do najważniejszych filmów w karierze reżysera należą takie tytuły, jak m.in. „Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię” (1969), „Lokis” (1970), „Zazdrość i medycyna” (1973), „Zaklęte rewiry” (1975), „Sprawa Gorgonowej” (1977), „Lekcja martwego języka” (1979), „Diabelska edukacja” (1994), „Po sezonie” (2005), „Mała matura 1947” (2010), czy ostatnia fabuła, nagrodzona Srebrnymi Lwami w Gdyni – „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” (2015). Niezwykłą popularność przyniósł Januszowi Majewskiemu serial telewizyjny „Królowa Bona” (1980). W 1982 roku reżyser zrealizował, nawiązujący do słynnego serialu, dramat historyczny „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”. Do najbardziej znanych filmów reżysera należy dyptyk „C.K. Dezerterzy” (1985) oraz „Złoto dezerterów” (1998). Janusz Majewski był reżyserem filmów telewizyjnych, dokumentalnych oraz spektakli teatru telewizji. W 2008 roku zrealizował serial „Siedlisko”.

Janusz Majewski nie żyje! Legendarny reżyser odszedł nagle w nocy. "Mistrz kina gatunkowego"

- Był czynnym reżyserem całe swoje życie. Swój ostatni film dokumentalny „Jazz Outsider” (2022) poświęcił swojej wielkiej, życiowej pasji – muzyce jazzowej. Jego filmy zdobyły dziesiątki nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach, m.in. w Gdańsku i Gdyni, w Krakowie, Łagowie, Vancouver, Cork, Montrealu, Edynburgu, Mannheim, Chicago, Panamie - podaje SFP. Przez ponad 60 lat pracy reżyserskiej Janusz Majewski próbował wielu różnych gatunków filmowych, od dramatów historycznych, poprzez filmy muzyczne aż do komedii.

- Zawsze starałem się uciekać przed zaszufladkowaniem. Nie chciałem stać się specjalistą od jakiegoś gatunku, wolałem szukać czegoś nowego, pokonywać kolejne przeszkody. Zawsze starałem się robić jak najlepsze kino. Fascynowała mnie zawsze sama jego istota jako spektaklu obrazu, ale i dźwięku, spektaklu, który jest stopem wielu elementów – literatury, aktorstwa, sztuk plastycznych etc. Kino jako konglomerat wielu sztuk – mówił w wywiadzie dla „Magazynu Filmowego” SFP w 2016 roku.

Janusz Majewski napisał także wiele książek biograficznych i opowiadań. W 2001 roku nagrodzony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski a w 2009 roku Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2012 roku otrzymał Polską Nagrodą Filmową "Orzeł" w kategorii: Nagroda za Osiągnięcia Życia. Był Laureatem Nagrody Specjalnej "Platynowe Lwy" za całokształt twórczości na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni (2016) oraz Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii. Był Prezesem Honorowym SFP, rektorem Warszawskiej Szkoły Filmowej a także Członkiem Polskiej Akademii Filmowej.