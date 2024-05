Szapołowska wpycha wnuczkę do show-biznesu? Będzie nowa gwiazda

Grażyna Szapołowska córki Katarzyny doczekała się ze swoim drugim mężem Andrzejem Jungowskim. Niestety relacja Grażyny i Andrzeja nie przetrwała próby czasu. Katarzyna poszła w ślady matki i została aktorką. Okazuje się, że jej córka również chce wejść do polskiego show-biznesu.

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej chce robić karierę

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej jakiś czas temu próbowała swoich sił w show "The Voice of Poland". Niestety jurorzy uznali, że nie zasłużyła na szansę.

Okazuje się, że Karolina Matej (wnuczka Grażyny Szapołowskiej) ukończyła już studia w Warszawskiej Szkole Filmowej i ma już za sobą nawet aktorski debiut. Wystąpiła w serialu "Na Wspólnej" czy "Zdrada", gdzie grała jej babcia.

"Dziękuję wszystkim za współpracę i zaufanie powierzając mi rolę Gosi, ale przede wszystkim dziękuję @tojamakary za poprowadzenie mnie przez te wszystkie dni zdjęciowe i za możliwość pracowania z tak świetnym reżyserem as you, Szefie, @lukasz_losa za zaproszenie mnie na tak świetnie obsadzony casting i za późniejszą współpracę! You're the best i wszystkim, z którymi miałam możliwość grać/pracować na planie zdjęciowym" - napisała wnuczka Szapołowskiej na instagramowym koncie.

Karolina w programie "The Voice of Poland" wyznała, że z babcią ma doskonałe relacje.

"Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jak swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko" - mówiła w show dziewczyna.

