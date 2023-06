Szapołowska na imprezie z długowłosym ogrodnikiem! Wiemy, kto to! Kolosalna różnica wieku [Zdjęcia]

Pokaz Macieja Zienia. Grażyna Szapołowska, Aneta Kręglicka, Danuta Stenka i... Rafał Grabias

Grażyna Szapołowska to przykład kobiety, która jest wiecznie młoda. Słynna aktorka w zeszłe wakacje prezentowała swoją wspaniałą sylwetkę na plaży. Nie miała na sobie ani grama makijażu. Trudno było uwierzyć w to, że gwiazda polskiego kina dobija już do siedemdziesiątki. Niedawno z kolei spotkaliśmy wystrojoną Grażynę Szapołowską zadającą szyku na... bazarze. Legendarnej aktorki nie mogło także zabraknąć na pokazie popularnego projektanta Macieja Zienia. Grażyna Szapołowska spotkała tam m.in. Danutę Stenkę, Agnieszkę Dygant czy Anetę Kręglicką, która nadal wygląda jak Miss Świata. Naszą uwagę przykuł jednak przystojny młodzieniec, z którym bawiła się Grażyna Szapołowska. Szybko ustaliliśmy, kim jest. Okazało się, że to znany z "Królowych życia" Rafał Grabias, który z zawodu jest ogrodnikiem.

Kim jest Rafał Grabias, z którym Grażyna Szapołowska bawiła się na pokazie Macieja Zienia?

Aktorka w towarzystwie długowłosego przystojniaka musiała czuć się znakomicie. Gdyby tak nie było, nie wrzuciłaby na Instagrama zdjęcia z Rafałem Grabiasem. Ogrodnik z kolei zamieścił na swoim profilu filmik z Grażyną Szapołowską. W miłym spędzaniu czasu wolnego nie przeszkodziła kolosalna różnica wieku - Szapołowska ma 70 lat, a Grabias - 34. Ci, którzy myślą, że to coś więcej niż przyjaźń, będą jednak zawiedzeni. Rafał Grabias jest bowiem gejem i przez lata był w związku z Gabrielem Sewerynem. Panowie się rozstali, a na pokazie Macieja Zienia celebrycie towarzyszył fryzjer Wojciech Maliszewski. Obaj zarzekają się, że nie są parą. - Miłość kwitnie, coś się rozwija, ale u każdego z osobna - mówili w portalu przeambitni.pl.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Grażyny Szapołowskiej z pokazu Macieja Zienia