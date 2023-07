Niewiarygodne, jak bez makijażu wygląda Grażyna Szapołowska! Przecieramy oczy ze zdumienia. Rozpoznacie ją?

Córka Henryka Gołębiewskiego ma już 15 lat! Róża jest podobna do ojca, gdy ten był w jej wieku [ZDJĘCIA]

Grażyna Szapołowska to niekwestionowana ikona polskiego kina. Widzowie do dziś pamiętają jej kultową rolę Telimeny w filmie "Pan Tadeusz", za którą w 2000 roku została nagrodzona Orłem za główną rolę kobiecą. Legendarna aktorka do dziś zachwyca swoją urodą i figurą. W niedzielne południe wraz ze swoim wieloletnim przyjacielem wybrała się na spacer po lesie. Wszystko zrelacjonowała na swoim Instagramie, mogliśmy zobaczyć ją bez grama makijażu!

Grażyna Szapołowska bez makijażu! Rozpoznalibyście ją w wersji saute?

Grażyna Szapołowska na niedzielny spacer po lesie wybrała się w wygodnej stylizacji. Miała na sobie luźny jasnoszary komplet, a na głowie miała niebieską czapkę. Całość stylizacji dopełniły eleganckie klapki. Na wycieczkę do lasu aktorka zabrała również swoje psy. Ponadto na relacji na Instagramie przestrzegła swoich obserwatorów przed pogodą, bowiem było bardzo duszno i kazała uważać na aurę. Zobaczcie, jak wyglądała aktorka!

Zobacz poniższą galerię: Grażyna Szapołowska pokazała twarz z bliska

i Autor: Instagram "grazyna_szapolowska"